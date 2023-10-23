ЗС РФ почали новий наступ у Запорізькій області, — ISW (карти)

Ворог намагається наступати на півдорозі між Великою Новосілкою та Роботиним, повідомляють аналітики. Командування ЗСУ поки що не підтвердило цю інформацію.

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про обмін атаками між ЗСУ та ЗС РФ на південному відрізку фронту на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Також зазначили, що саме тут росіяни відкрили новий напрямок для наступальних дій. Про деталі ситуації станом на 23 жовтня ідеться у аналітичному звіті ISW.

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Згідно з повідомленням одного з російських військкорів, опублікованому 22 жовтня, відбулось дві атаки ЗС РФ на 14 та 20 км на південний захід від Великої Новосілки, пишуть аналітики. Ворог намагався просунутись біля сіл Полтавка та Приютине, але змін позицій не відбулось, вказується у звіті. Зазначимо, населені пункти розташовані на захід від кордону Запорізької та Донецької областей.

Полтавка — напрямок нових атак ЗС РФ Фото: DeepState

Наступ ЗС РФ на Запорізькому напрямку — деталі

Військкор прямо зазначає, що Полтавка Запорізької області — "новий напрямок російських наступальних дій", наголошується в аналітичному звіті Інституту.

Повідомлення про Полтавку як про напрямок атак ЗС РФ Фото: Скриншот

У звіті Генштабу ЗСУ не ідеться про новий напрямок атак ЗС РФ, відкритого у Запорізькій області. Натомість розповідають про штурми неподалік від Вугледара (Донеччина) та в району Роботине-Вербове (Запорізька область). Тим часом російські джерела, про які пишуть аналітики ISW, натякають на успіхи Сил оборони біля Новодонецького та спроби просунутись біля Приютного та Новомайорська.

Зазначимо, Інститут вивчення війни також пояснив, що відбувається на східному відрізку фронту під Авдіївкою. Вказують, що ЗСУ налагодили тут міцний укріпрайон та обороняються дронами, ракетами й мінними полями. Водночас ЗС РФ не відмовляються від наступу — перекидають живу силу з мобілізованих росіян.

Нагадуємо, в ніч на 23 жовтня ЗС РФ запустили по Україні дві групи дронів-камікадзе, які загрожували Одеській та Хмельницькій областям. Дорогою дрони збивали сили ППО, свідчить інформація у місцевих пабліках. Тим часом напередодні, 22 жовтня, росіяни вдарили ракетою С-300 по складу "Нової пошти" під Харковом: загинуло шість осіб, підтвердили в компанії.