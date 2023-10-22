"Чергове загострення": у ГУР МО розповіли про важливість боїв зі ЗС РФ під Авдіївкою

За словами представника української військової розвідки Андрія Юсова, росіяни неодноразово говорили про плани вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей. Відвойовувати окуповані населені пункти набагато важче, ніж обороняти їх.

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Ситуація на Авдіївському напрямку складна, але українські військові стримують атаки ворога. Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю каналу Espreso.

За його словами, місто дійсно має значення, і за час повномасштабної війни з Росією це вже не перше загострення.

"Не вперше від окупантів — від військово-політичного керівництва до окупаційного корпусу — лунають команди, що потрібно вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Такі плани були вже неодноразово, але вони зазнавали краху, терміни просувалися. Зараз ми бачимо чергове загострення", — сказав військовий.

ЗС РФ зазнають великих втрат у живій силі та в техніці. Юсов сказав, що не має рації той, хто розповідає про легкий опір ворожому натиску. Українські Сили оборони продовжують звільняти територію та просуваються на окремих ділянках фронту, додав він.

Оборона будь-якого населеного пункту України має надзвичайну важливість, зазначив представник ГУР.

"Будь-який населений пункт, із якого, скажімо, доводилося відходити, повертати й відвойовувати набагато важче, і ціна цього набагато вища, ніж оборона. Тому ми тут не можемо проводити якісь паралелі й говорити, що цей населений пункт важливий, а цей — не важливий. Кожен клаптик української землі має значення, вже сьогодні политий українською кров'ю — і наших захисників, і цивільних", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, що Сили оборони України раніше фіксували зниження активності росіян біля Авдіївки. Через втрати військової техніки ЗС РФ штурмують позиції ЗСУ на радянських вантажівках ГАЗ-АА "полуторках".

Нещодавно ворожа армія втратила важку вогнеметну систему ТОС-1 під Авдіївкою. Дрон точно влучив, і почалася детонація термобаричних боєприпасів.