"Знизилася активність": у ЗСУ розповіли про бої на Авдіївському напрямку (відео)

За словами полковника Олександра Штупуна, ЗС РФ здійснили 1 ракетний і 24 авіаційні удари за добу, переважно спрямовані на Авдіївку. Більшість ударів була із застосуванням крилатих авіабомб.

Related video

Активність російських збройних сил біля Авдіївки зменшилася. Незважаючи на це, ворог продовжує робити спроби просування на цьому напрямку. Про це повідомив представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Ворог, можна сказати за втратами... дещо знизилася його активність, але він продовжує йти вперед", — зазначив військовий.

За словами Штупуна, Росія завдала по Таврійському напрямку 1 ракетний і 24 авіаційні удари, більшість із них — КАБи на Авдіївському напрямку.

Бої за Авдіївку: що відомо

Російські окупанти почали рити тунелі в напрямку міста Авдіївка Донецької області. Вони прагнуть влаштувати "несподіванку" для ЗСУ. За словами бійців ЗСУ, "кротів" помітили на кількох ділянках, а їхні наміри розгадали.

За даними американського Інституту вивчення війни ISW, російські окупанти відновили штурми Авдіївки. Аналітики зазначили, що перша наступальна операція росіян у районі Авдіївки 10 жовтня призвела до значних втрат. Однак 20 жовтня вони відновили свої спроби захопити місто.

Військовий оглядач Денис Попович 19 жовтня розповів, що ЗС РФ у районі Авдіївки не здобули досягнень, а з урахуванням втрат, яких зазнав противник у живій силі й техніці, можна говорити про провал наступу ЗС РФ.