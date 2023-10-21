Готують несподіванку для ЗСУ: окупанти почали рити тунелі поблизу Авдіївки

За словами бійців ЗСУ, "кротів" помітили на кількох ділянках, а їхні наміри розгадали.

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Російські окупанти почали рити тунелі в напрямку міста Авдіївка на Донеччині. Вони прагнуть влаштувати "несподіванку" для ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону 21 жовтня повідомив речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь.

За словами бійців ЗСУ, "кротів" помітили на кількох ділянках, а їхні наміри розгадали.

"Копають тунелі ближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, а по-друге, щоби десь виринути ближче до наших позицій несподівано", – розповів речник.

Він також зазначив, що українські розвідники зафіксували використання росіянами роботизованих транспортних машинок з дистанційним управлінням.

"Це доволі великі машинки, які можуть брати на себе нормальну вагу", — сказав він.

Він наголосив, що російські окупнати не полишають спроб оточити Авдіївку, навіть попри значні втрати.

ЗС РФ поновили штурми Авдіївки

За даними американського Інституту вивчення війни ISW, російські окупанти відновили штурми Авдіївки. Аналітики зазначили, що перша наступальна операція росіян у районі Авдіївки 10 жовтня призвела до значних втрат. Проте 20 жовтня вони поновили свої спроби захопити місто.

В Інституті вважають, що це свідчить або про те, що ЗС РФ впевнені, що зможуть захопити Авдіївку, або про те, що російське військове командування погано розставляє пріоритети і не враховує значних втрат техніки і особового складу.

Нагадаємо, що військовий оглядач Денис Попович 19 жовтня розповів, що ЗС РФ у районі Авдіївки не отримали досягнень, а з урахуванням втрат, яких зазнав противник у живій силі та техніці, можна говорити про провал наступу ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що РФ зосередила на кордоні з Україною кількатисячне угруповання військ. Для виконання завдань Росія зосередила 19 тис. солдатів.