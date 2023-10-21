Готовят неожиданность для ВСУ: оккупанты начали рыть тоннели вблизи Авдеевки

По словам бойцов ВСУ, "кротов" заметили на нескольких участках, а их намерения разгадали.

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Российские оккупанты начали рыть тоннели в направлении города Авдеевка Донецкой области. Они стремятся устроить "неожиданность" для ВСУ. Об этом в эфире телемарафона 21 октября сообщил представитель 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь.

По словам бойцов ВСУ, "кротов" заметили на нескольких участках, а их намерения разгадали.

"Копают тоннели ближе к нашим позициям, во-первых, с целью маскировки, а во-вторых, чтобы где-то вынырнуть ближе к нашим позициям неожиданно", — рассказал спикер.

Он также отметил, что украинские разведчики зафиксировали использование россиянами роботизированных транспортных машинок с дистанционным управлением.

"Это довольно большие машинки, которые могут брать на себя нормальный вес", — сказал он.

Он отметил, что российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, даже несмотря на значительные потери.

ВС РФ возобновили штурмы Авдеевки

По данным американского Института изучения войны ISW, российские оккупанты возобновили штурмы Авдеевки. Аналитики отметили, что первая наступательная операция россиян в районе Авдеевки 10 октября привела к значительным потерям. Однако 20 октября они возобновили свои попытки захватить город.

В Институте считают, что это свидетельствует либо о том, что ВС РФ уверены, что смогут захватить Авдеевку, либо о том, что российское военное командование плохо расставляет приоритеты и не учитывает значительных потерь техники и личного состава.

Напомним, что военный обозреватель Денис Попович 19 октября рассказал, что ВС РФ в районе Авдеевки не получили достижений, а с учетом потерь, которые понес противник в живой силе и технике, можно говорить о провале наступления ВС РФ.

Ранее сообщалось, что РФ сосредоточила на границе с Украиной многотысячную группировку войск. Для выполнения задач Россия сосредоточила 19 тыс. солдат.