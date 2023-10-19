"Жодних досягнень": наступ на Авдіївку за всіма параметрами провалено, — експерт (відео)

За словами військового експерта Дениса Поповича, немає жодних досягнень з боку противника в районі Авдіївки. Але він не виключає подальших штурмів ворога.

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Збройні сили Російської Федерації в районі Авдіївки не отримали здобутків. Противник на цій ділянці фронту зазнав величезних втрат — кілька тисяч військовослужбовців. Таку думку 19 жовтня висловив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Експерт зазначив, що взагалі не бачить жодних досягнень з боку противника в районі Авдіївки, були тактичні просування біля Красногорівки.

"Конфігурація фронту в районі Авдіївки теоретично дозволяла окупантам здійснити оточення цього міста. Вони спробували це зробити, розпочавши наступальну операцію 10 жовтня. Але, порівняно з тими втратами, яких там зазнали, а це кілька тисяч військовослужбовців", — зазначив Попович.

Він вважає, що за всіма параметрами можна говорити про провал наступу ЗС РФ на Авдіївку, але не виключає подальших штурмів.

"Дивлячись на ситуацію, на вчорашній день, позавчорашній день я б констатував провал наступу армії РФ у районі Авдіївки практично за всіма параметрами. Цілком можливо, що вони намагатимуться там атакувати ще раз. Але дуже схоже на те, що все це перейшло в позиційну війну", — сказав військовий оглядач.

Ситуація, яка склалася в районі Авдіївки нагадує йому торішні події під Києвом та Вугледаром, коли російська армія зазнала поразки. І зараз противник нічого нового не показав під час цього наступу.

"Це саме те, як росіяни намагалися наступати торік, зокрема під Києвом, під Вугледаром тощо. Щільний артилерійський вогонь, спроба авіаційного впливу, а далі наступ колонами, частина танків наїхали на мінні поля, які були встановлені заздалегідь. Суттєва частина російської армії потрапила тоді під ризик дії української армії. Звичайно ж, і ці наступальні дії були припинені. І якщо вони намагатимуться повторити це ще раз, то просто-напросто вб’ють свої резерви, які в них ще залишилися", — резюмував Попович.

Крім того, 19 жовтня Фокус повідомляв, що ЗС РФ готуються до нових штурмів Авдіївки. За словами керівника військової адміністрації Віталія Барабаша, ворог збільшив кількість обстрілів. Є інформація, що противник перегруповується і буде друга хвиля загострення.