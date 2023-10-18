ЗСУ прорвали оборону ЗС РФ у районі Кліщіївки, — ISW (карти)

Російські війська продовжують вести наступальні дії на Авдіївському напрямку, але інтенсивність атак сповільнилася. Аналітики вважають, що ЗС РФ "застрягли" на своїх позиціях на цій ділянці фронту.

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Українські війська просунулися північніше Клещіївки. Інтенсивність російських атак під Авдіївкою знизилася. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку військових експертів, метою номер один ЗС РФ є захопити частину Луганської області, що залишилася, і просунутися на захід, у східну частину Харківської області та північну Донецьку область. Мета номер два — захопити всю Донецьку область.

Ситуація в Харківській і Луганській областях

Російські війська 17 жовтня продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кременна. Геолокаційні кадри показують, що війська РФ нібито просунулися приблизно на 1,5 км на захід від Ягідного в напрямку Іванівки, приблизно за 20 км на південний схід від Куп'янська.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп'янському напрямку в районі Синьківки (8 км на північний схід від Куп'янська), Іванівки (20 км на південний схід від Куп'янська), Кисловкип (23 км на південний схід від Куп'янська), а також на Сватівському напрямку в районі Стельмахівки (15 км на північний захід від с. Сватове) і Надії (15 км на південний захід від Сватове).

Представник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш повідомив, що війська РФ зосереджуються поблизу Синьківки, Іванівки, Стельмахівки та Надії, намагаючись закріпити вигідні позиції перед настанням ускладнених погодних умов.

Фото: ISW

Ситуація в Донецькій області

17 жовтня українські сили продовжили наступальні дії в районі Бахмута і домоглися підтверджених успіхів. На кадрах із геоприв'язкою, опублікованих 16 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північний захід від населеного пункту Залізнянське (9 км на північний захід від Бахмута).

Повідомляють, що російські війська продовжили атаки в районі Бахмута, але не досягли жодних успіхів. Генштаб України повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки в районі Кліщіївки та Андріївки (10 км на північний захід від Бахмута). Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська прорвали російську оборону на північ від Кліщіївки.

Фото: ISW

За словами Іллі Євлаша, російські війська контратакують у районі Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) і перекидають у цей район резерви.

ЗС РФ продовжили наступальні операції під Авдіївкою, але не домоглися якихось підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки в районі Авдіївки. Також зазначається, що інтенсивність російських атак під Авдіївкою знизилася. Противник "застряг" на своїх позиціях і щосили намагається просунутися далі.

Російські війська провели атаки на південний захід від Донецька, але не домоглися якихось підтверджених успіхів. За інформацією Генштабу ЗСУ, російські війська провели безуспішні атаки в районі Мар'їнки (на південно-західній околиці міста Донецька) і Новомихайлівки (10 км на південь від Мар'їнки).

Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що США передали Україні касетні ракети ATACMS. Тепер ЗС РФ доведеться розосередити свою авіацію і відвести частину літаків на аеродроми подалі від лінії фронту.