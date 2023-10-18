ВСУ прорвали оборону ВС РФ в районе Клещиевки, — ISW (карты)

Российские войска продолжают вести наступательные действия на Авдеевском направлении, но интенсивность атак замедлилась. Аналитики считают, что ВС РФ "застрял" на своих позициях на этом участке фронта.

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Украинские войска продвинулись севернее Клещиевки. Интенсивность российских атак под Авдеевкой снизилась. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению военных экспертов, целью номер один ВС РФ является захватить оставшуюся часть Луганской области и продвинуться на запад, в восточную часть Харьковской области и северную Донецкую область. Цель номер два — захватить всю Донецкую область.

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска 17 октября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры показывают, что войска РФ якобы продвинулись примерно на 1,5 км к западу от Ягодного в направлении Ивановки, примерно в 20 км к юго-востоку от Купянска.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали на Купянском направлении в районе Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска), Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска), Кисловкип (23 км к юго-востоку от Купянска), а также на Сватовском направлении в районе Стельмаховки (15 км к северо-западу от с. Сватово) и Надии (15 км к юго-западу от Сватово).

Представитель Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш сообщил, что войска РФ сосредотачиваются вблизи Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Надии, пытаясь закрепить выгодные позиции перед наступлением осложненных погодных условий.

Фото: ISW

Ситуация в Донецкой области

17 октября украинские силы продолжили наступательные действия в районе Бахмута и добились подтвержденных успехов. На кадрах с геопривязкой, опубликованных 16 октября, видно, что украинские войска продвинулись к северо-западу от населенного пункта Зализнянское (9 км к северо-западу от Бахмута).

Сообщается, что российские войска продолжили атаки в районе Бахмута, но не добились каких-либо успехов. Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки в районе Клещиевки и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска прорвали российскую оборону к северу от Клещиевки.

Фото: ISW

По словам Ильи Евлаша, российские войска контратакуют в районе Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута) и перебрасывают в этот район резервы.

ВС РФ продолжили наступательные операции под Авдеевкой, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки в районе Авдеевки. Также отмечается, что интенсивность российских атак под Авдеевкой снизилась. Противник "застрял" на своих позициях и изо всех сил пытается продвинуться дальше.

Российские войска провели атаки к юго-западу от Донецка, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. По информации Генштаба ВСУ, российские войска провели безуспешные атаки в районе Марьинки (на юго-западной окраине города Донецка) и Новомихайловки (10 км к югу от Марьинки).

Напомним, 18 октября сообщалось, что США передали Украине кассетные ракеты ATACMS. Теперь ВС РФ придется рассредоточить свою авиацию и отвести часть самолетов на аэродромы подальше от линии фронта.