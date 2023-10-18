Потребуются Patriot: эксперт раскрыл планы РФ по обстрелам на осень-зиму

По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, россияне могут сделать ставку на Shahed, баллистику и ракеты Х-22. Поэтому для успешного перехвата такого типа вооружения необходимо иметь комплексы Patriot или SAMP/T.

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Российская Федерация может использовать комбинированные атаки дронами и ракетами для ударов по Украине. Об этом сообщает эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".

"Производство крылатых ракет – пусть, условно, 100 ракет в месяц. Если за октябрь враг не выпустил ни одной, то вот столько он и накопил… Если мы берем прошлогодний период, когда средний темп использования только крылатых ракет был 70 в неделю с пиком свыше 100 крылатых ракет, так такой возможности у врага уже нет", – подсчитал эксперт.

Одновременно Катков отметил, что количество "шахедов" – дронов-камикадзе, существенно возросло. Только в сентябре был установлен новый рекорд, с более чем 500 использованными российскими дронами, и на текущий момент известно о выпуске 220 "шахедов" в октябре.

"Еще один аспект – это баллистическое вооружение, которое враг использовал крайне умеренно в течение всего весенне-летнего периода, и ракет Х-22", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для перехвата баллистических ракет и ракет типа Х-22 требуются системы ПЗРК "Пэтриот" или SAMP/T.

"Возможно, враг сделает ставку как раз и на такую комбинацию в виде ударов "шахедами"… и ударов баллистическим вооружением", — подытожил Олег Катков.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ударов РФ по территории страны станет больше. По мнению главы государства, врага будут интересовать объекты энергетической инфраструктуры. С позицией президента соглашается глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов: заявил, что ждет зимой блэкаутов.