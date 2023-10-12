"Жду битву за электроэнергию": Буданов уверен в способности РФ зимой обстреливать Украину

По словам руководителя ГУР, Россия имеет достаточно ракет, чтобы бить по энергетическим, промышленным и военным объектам в Украине. Предупредил, что определенные "логичные" проблемы возникнут в Москве.

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Украинские эксперты подсчитали, что осенью-зимой 2022-23 гг. РФ повредила 40 объектов энергетической инфраструктуры. Не все объекты восстановлены. Если Россия возобновит удары по энергетике, то возможны блэкауты в шести крупных городах Украины. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал российские обстрелы и спрогнозировал, что определенные проблемы со светом будут также в Москве. Основные тезисы Буданова изложены в интервью, которое он дал порталу "Украинская правда".

По мнению Буданова, в прошлом году России не удалось создать в Украине ситуацию блэкаута. В этом году россияне будут продолжать заниматься этой же задачей.

"В их планах особых корректировок нет, поэтому они будут продолжать это делать и в этом сезоне. К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию".

Обстрелы энергетики — объяснение Буданова

Глава ГУР МОУ уверен, что у РФ есть достаточно сил и ресурсов для ракетных ударов по Украине. Для этого уменьшили интенсивность последних обстрелов и восстановили запасы боеголовок. Запас ракет "не очень значительный, но достаточный", — отметил офицер разведки.

Зимой можно ожидать ударов ВС РФ по следующим объектам:

энергетических;

нефтегазовых;

промышленных;

военных.

Чтобы уменьшить последствия российских ударов, Украине нужно заполучить больше средств ПВО — это "наша самая главная проблема".

Также Буданов несколькими словами коснулся возможности внезапных блэкаутов в столице РФ Москве. Указал, что они будут: "временные, возможные". Начальник разведки уверен: "когда делаешь какие-то нехорошие шаги, рано или поздно это вернется к тебе".

Отметим, пока российские обстрелы городов Украины сосредоточены преимущественно на портовой инфраструктуре, следует из сообщений украинских властей. Например, в ночь на 12 октября ВС РФ запустили 33 дрона-камикадзе Shahed-136, которые угрожали Измаилу и Рени в Одесской области. Последний известный удар по объекту энергетики состоялся в сентябре: тогда была обесточена часть Ровенской области.

Напоминаем, Кирилл Буданов прокомментировал последствия возможной смерти владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Также украинский разведчик рассказал о деятельности генерала ФСБ РФ, который вербует украинцев для сотрудничества с российскими спецслужбами.