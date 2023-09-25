До шести дней: эксперты назвали города Украины, где возможны отключения света

Украинской энергосистеме угрожают российские обстрелы и снижение температуры до -10 градусов. Система разбалансирована и поэтому возможны длительные отключения, сообщили эксперты.

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Россия осенью 2022 года нанесла 40 ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В течение года эти объекты ремонтировались на средства, которые намеренно для этого выделило правительство. Кроме того, улучшили систему безопасности, например, обложили мешками и нарастили ПВО. Однако энергосистема и дальше достаточно уязвима к российским ударам. О блэкаутах, которые могут произойти в ряде украинских городов, рассказали на портале Today.

Под угрозой отключения электропитания осенью 2023 года могут оказаться регионы в центре, на востоке и на юге Украины, отметил глава Центра исследования энергетики Александр Харченко. Некоторым регионам будут угрожать блэкауты, а некоторым — длительное исчезновение света. Если будет худший сценарий, то блэкаут продлится 5-6 дней, указывают на портале. Поэтому рекомендуют гражданам запастись аккумуляторами, теплой одеждой, фонариками и даже дровами.

Еще один угрожающий фактор — падение температуры воздуха ниже -10 градусов. В таком случае, даже если не будет обстрелов, энергосистема будет "балансировать на грани".

По мнению специалиста, самая высокая угроза блэкаутов есть для двух городов — Одессы и Киева.

Длительное отключение электроснабжения возможно в следующих городах:

Житомир,

Запорожье,

Кременчуг,

Кропивницкий.

Также под угрозой регионы, расположенные неподалеку от линии фронта или у границы. В частности, речь идет о пяти областных центрах:

Херсон,

Чернигов,

Харьков,

Сумы,

Николаев.

Отметим, если обозначить перечисленные города и областные центры на карте, то видны риски для половины территории Украины.

Областные центры, где возможны перебои электроснабжения после обстрелов РФ Фото: Google maps

Блэкауты в энергетике: детали

О том, что сделано в области энергетики для защиты от обстрелов, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Сахарук отметил, что Украина потратила на ремонт 3,5 млрд грн. В течение года удалось восстановить 70% от поврежденных Россией энергетических объектов (19 из 27). Однако часть не восстановлены: речь идет об объектах, которые россияне обстреливали по несколько раз или уничтожали прямым попаданием.

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Для защиты осенью 2023 года будут использовать несколько методов, отмечал эксперт. В частности, трансформаторы обкладывают мешками с песком (бигбеги) и камнями (габионы). Также строят бетонные стены и накрывают антидронными сетками.

Подобная защита способна уберечь трансформатор от поражения обломками ракеты, которая взорвется рядом. В частности, обломки не попадут в емкость с трансформаторным маслом и оно не загорится. Однако от попадания сверху это не защитит. В этом случае нужно надеяться на работу украинского ПВО, подчеркнул Сахарук.

Напоминаем, 21 сентября ВС РФ впервые с начала 2023 года атаковала энергетический объект в Украине. Российская ракеты полностью разрушила объект на Ровенщине и некоторое время жители области не имели электроэнергии.

Между тем в ночь на 25 сентября враг ударил по Одессе. Российские ракеты некоторое время петляли над центральными областями, затем развернулись на юг и попали по отелю возле Морского порта.