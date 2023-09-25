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Экономика

До шести дней: эксперты назвали города Украины, где возможны отключения света

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Фото: ГСЧС | Энергетический объект, поврежденный россиянами во время обстрелов

Украинской энергосистеме угрожают российские обстрелы и снижение температуры до -10 градусов. Система разбалансирована и поэтому возможны длительные отключения, сообщили эксперты.

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Россия осенью 2022 года нанесла 40 ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В течение года эти объекты ремонтировались на средства, которые намеренно для этого выделило правительство. Кроме того, улучшили систему безопасности, например, обложили мешками и нарастили ПВО. Однако энергосистема и дальше достаточно уязвима к российским ударам. О блэкаутах, которые могут произойти в ряде украинских городов, рассказали на портале Today.

Под угрозой отключения электропитания осенью 2023 года могут оказаться регионы в центре, на востоке и на юге Украины, отметил глава Центра исследования энергетики Александр Харченко. Некоторым регионам будут угрожать блэкауты, а некоторым — длительное исчезновение света. Если будет худший сценарий, то блэкаут продлится 5-6 дней, указывают на портале. Поэтому рекомендуют гражданам запастись аккумуляторами, теплой одеждой, фонариками и даже дровами.

Еще один угрожающий фактор — падение температуры воздуха ниже -10 градусов. В таком случае, даже если не будет обстрелов, энергосистема будет "балансировать на грани".

По мнению специалиста, самая высокая угроза блэкаутов есть для двух городов — Одессы и Киева.

Длительное отключение электроснабжения возможно в следующих городах:

  • Житомир,
  • Запорожье,
  • Кременчуг,
  • Кропивницкий.

Также под угрозой регионы, расположенные неподалеку от линии фронта или у границы. В частности, речь идет о пяти областных центрах:

  • Херсон,
  • Чернигов,
  • Харьков,
  • Сумы,
  • Николаев.

Отметим, если обозначить перечисленные города и областные центры на карте, то видны риски для половины территории Украины.

Областные центры, где возможны перебои электроснабжения после обстрелов РФ Fullscreen
Областные центры, где возможны перебои электроснабжения после обстрелов РФ
Фото: Google maps

Блэкауты в энергетике: детали

О том, что сделано в области энергетики для защиты от обстрелов, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Сахарук отметил, что Украина потратила на ремонт 3,5 млрд грн. В течение года удалось восстановить 70% от поврежденных Россией энергетических объектов (19 из 27). Однако часть не восстановлены: речь идет об объектах, которые россияне обстреливали по несколько раз или уничтожали прямым попаданием.

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Для защиты осенью 2023 года будут использовать несколько методов, отмечал эксперт. В частности, трансформаторы обкладывают мешками с песком (бигбеги) и камнями (габионы). Также строят бетонные стены и накрывают антидронными сетками.

Подобная защита способна уберечь трансформатор от поражения обломками ракеты, которая взорвется рядом. В частности, обломки не попадут в емкость с трансформаторным маслом и оно не загорится. Однако от попадания сверху это не защитит. В этом случае нужно надеяться на работу украинского ПВО, подчеркнул Сахарук.

Напоминаем, 21 сентября ВС РФ впервые с начала 2023 года атаковала энергетический объект в Украине. Российская ракеты полностью разрушила объект на Ровенщине и некоторое время жители области не имели электроэнергии.

Между тем в ночь на 25 сентября враг ударил по Одессе. Российские ракеты некоторое время петляли над центральными областями, затем развернулись на юг и попали по отелю возле Морского порта.