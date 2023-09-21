Впервые за полгода: РФ атаковала энергетический объект в Ровненской области (видео)

По словам министра энергетической инфраструктуры, на данный момент ситуация стабилизировалась и объект работает в нормальном режиме.

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В Министерстве энергетики подтвердили, что в четверг, 21 сентября, произошла первая атака на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в эфире единого телемарафона сообщил профильный министр Герман Галущенко.

Галущенко сообщил, что атака произошла в Ровненской области, но на данный момент ситуация стабилизировалась и объект работает в нормальном режиме.

Также спасатели успешно устранили последствия ракетного удара, нанесенного по объекту гражданской инфраструктуры в Ровно — станции технического обслуживания автомобилей (СТО).

Он также добавил, что в результате ракетной атаки предварительно нет жертв и пострадавших. В результате инцидента уничтожены огнем 5 автомобилей, а 3 автомобиля получили повреждения. Кроме того, в происшествии пострадали два жилых дома, получив повреждения.

Удар по Ровно 21 сентября: что известно

Часть города осталась без света в результате ракетных ударов по Ровно. По словам главы Ровненской ОВА Виталия Коваля, есть попадания в гражданскую и энергетическую инфраструктуру областного центра. В частности, зафиксировано попадание вражеской ракеты на территорию СТО, где повреждены пять автомобилей.

Коваль отметил, что жертв среди населения нет.

Сообщается, что энергетики активно работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, что 21 сентября в ряде городов Украины прозвучали взрывы. Так, в нескольких районах Киева зафиксированы падения обломков ракет, которые вызвали пожары и разрушения. Часть столицы оказалась обесточена.