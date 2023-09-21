Ракетные удары по Ровно: после взрывов часть города осталась без света, — ОВА (видео)

По словам главы Ровненской ОВА Виталия Коваля, россияне ударили по СТО и объекту энергетической инфраструктуры. Повреждены пять машин. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Related video

Часть города осталась без света в результате ракетных ударов по Ровно. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль.

По словам чиновника, есть попадания в гражданскую и энергетическую инфраструктуру областного центра. В частности, зафиксировано попадание вражеской ракеты на территорию СТО, где повреждены пять автомобилей.

Коваль отметил, что жертв среди населения нет.

Сообщается, что энергетики активно работают над восстановлением электроснабжения.

Массированная атака ВС РФ на Украину 21 сентября — что известно

20 сентября в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Вооруженные силы России начали проводить разведывательные мероприятия, чтобы выяснить, в каком состоянии украинская энергетическая инфраструктура.

21 сентября в ряде городов Украины прозвучали взрывы. Так, в нескольких районах Киева зафиксированы падения обломков ракет, которые вызвали пожары и разрушения. Часть столицы оказалась обесточена.

По данным Киевской городской военной администрации, атака на столицу продолжалась в течение двух часов. По предварительной информации, примерно с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС российские оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Всего Силам обороны удалось сбить 20 таких ракет над столицей.

Кроме того, утром 21 сентября ВС РФ обстреляли город Херсон. В результате вражеской атаки, которая пришлась на общежитие, погибли два человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Также стало известно, что россияне атаковали Дрогобыч Львовской области. Враг нанес там три ракетных удара, два из них пришлись по промышленному объекту, еще один — по частному складу. О жертвах среди населения не сообщалось.

Напомним также, что 21 сентября ВС РФ провели ракетный обстрел города Черкассы. Одна из вражеских ракет попала в отель, в котором могли находиться 23 человека. В результате попадания есть раненые, а под завалами могут находиться постояльцы и работники отеля.