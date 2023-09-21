Ракетні удари по Рівному: після вибухів частина міста залишилася без світла, — ОВА (відео)

За словами голови Рівненської ОВА Віталія Коваля, росіяни вдарили по СТО та об'єкту енергетичної інфраструктури. Пошкоджено п'ять машин. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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Частина міста залишилася без світла внаслідок ракетних ударів по Рівному. Про це в четвер, 21 вересня, повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За словами чиновника, є влучання в цивільну та енергетичну інфраструктуру обласного центру. Зокрема, зафіксовано влучання ворожої ракети на територію СТО, де пошкоджено п'ять автомобілів.

Коваль зазначив, що жертв серед населення немає.

Повідомляється, що енергетики активно працюють над відновленням електропостачання.

Масована атака ЗС РФ на Україну 21 вересня — що відомо

20 вересня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Збройні сили Росії почали проводити розвідувальні заходи, щоб з'ясувати, в якому стані українська енергетична інфраструктура.

21 вересня у низці міст України пролунали вибухи. Так, у кількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет, які спричинили пожежі та руйнування. Частина столиці виявилася знеструмленою.

За даними Київської міської військової адміністрації, атака на столицю тривала протягом двох годин. За попередньою інформацією, приблизно з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС російські окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Загалом Силам оборони вдалося збити 20 таких ракет над столицею.

Крім того, вранці 21 вересня ЗС РФ обстріляли місто Херсон. Унаслідок ворожої атаки, яка припала на гуртожиток, загинуло двоє людей, ще четверо дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Також стало відомо, що росіяни атакували Дрогобич Львівської області. Ворог завдав там три ракетні удари, два з них припали на промисловий об'єкт, ще один — на приватний склад. Про жертви серед населення не повідомлялося.

Нагадаємо також, що 21 вересня ЗС РФ провели ракетний обстріл міста Черкаси. Одна з ворожих ракет влучила в готель, у якому могли перебувати 23 людини. Унаслідок влучання є поранені, а під завалами можуть перебувати постояльці та працівники готелю.