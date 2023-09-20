Зросла загроза обстрілів: РФ проводить розвідку енергетичної системи України, — ГУР

За словами представника розвідки Андрія Юсова, росіяни виснажили свої запаси ракет, а темпи виробництва не дозволяють поповнити резерви. При цьому, українці повинні серйозно ставитися до загрози.

Related video

Російські окупанти почали проводити розвідувальні заходи щодо того, в якому стані українська енергетична інфраструктура. Це підвищує загрозу повторення терористичних атак. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону 20 вересня.

За його словами, противник хоче дізнатися більше про те, в якому сьогодні стані енергетична інфраструктура України після часткового відновлення. Україна до цього сценарію готується, але водночас не можна думати про те, що РФ відмовиться від тактики терористичних ударів.

"Темпи виробництва ракетного озброєння у ворога не дозволяють їм поповнювати ті запаси, які були. Одна справа плани, а інша — як реалізуються ці плани. На поставлені завдання вони виходять. Але так, накопичують. Ми повинні серйозно до цього ставитися", — заявив Андрій Юсов.

Важливо

Пережити блекаут: українцям пояснили, як правильно підготуватися до відключень світла

Окремо представник ГУР зазначив, що минулого року найчисленніша атака була за допомогою 120 ракет одночасно. Через деякий час росіяни виснажили свої резерви і тому такої інтенсивності ударів чекати не варто.

Що стосується дедлайнів, коли ЗС РФ знову почнуть атакувати критичну інфраструктуру, це може початися скоро, може навіть у жовтні.

"За часом ми не будемо анонсувати або заводити календар. Але зазвичай такий сценарій відпрацьовується", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, 16 вересня повідомлялося, що РФ готується до повторення обстрілів української енергосистеми. Аналітики з британської розвідки зазначили, що для ударів восени та взимку 2022-23 ворог здебільшого використовував ракети Х-101 (AS-23 KODIAK), які запускала стратегічна авіація з території РФ.