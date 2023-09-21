ЗС РФ ракетами атакували готель у Черкасах: з-під завалів дістають людей (фото, відео)

На момент удару в готелі могли перебувати 23 людини, говорять в Черкаській ОВА. Адміністраторку закладу також госпіталізували до лікарні.

Related video

Російські окупнати зранку, 21 вересня, завдали ракетного удару по Черкасах. Одна з ракет влучила в готель. Внаслідок влучання є травмовані, а під завалами можуть перебувати постояльці і працівники готелю. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За попередньою інформацією могли перебувати понад 20 осіб. Декілька осіб ще можуть перебувати під завалами", — сказав очільник ОВА Ігор Табурець.

Важливо

Нічний обстріл ЗС РФ: вибухи прогриміли в 5 областях, ОВА повідомляють про постраждалих (фото)

За його словами, зараз встановлюють кількість людей, які перебували у будівлі на момент удару. Адміністраторка закладу, яка може надати точну інформацію, потрапила до лікарні.

Один з постраждалих перебуває у важкому стані із серйозними травмами хребта та голови. У решти постраждалих — травми легкі.

За словами очільника ОВА, також пошкодження отримали довколишні будівлі, однак про постраждалих не повідомлялось.

В результаті атаки виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок атаки на Черкаси постраждали 7 осіб та 10 осіб було евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу.

На місці працюють понад 30 рятувальників, поліція та медики.

Як розповів у коментарі Суспільному керівник ОВА Ігор Табурець, після перехоплення ракети силами ППО, її бойова частина влучила в готель.

Нагадаємо, що ЗС РФ 21 вересня обстріляли Київ. Внаслідок атаки постраждали семеро людей. Є руйнування у кількох районах столиці.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали ракетного удару по Львівщині. Зафіксовано "прильоти" в місті Дрогобич.