ВС РФ ракетами атаковали отель в Черкассах: из-под завалов достают людей (фото, видео)

На момент удара в отеле могли находиться 23 человека, говорят в Черкасской ОГА. Администратор заведения также была госпитализирована в больницу.

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Российские оккупанты утром, 21 сентября, нанесли ракетный удар по Черкассам. Одна из ракет попала в отель. В результате попадания есть травмированные, а под завалами могут находиться постояльцы и работники отеля. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"По предварительной информации могли находиться более 20 человек. Несколько человек еще могут находиться под завалами", — сказал глава ОВА Игорь Табурец.

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По его словам, сейчас устанавливают количество людей, которые находились в здании на момент удара. Администратор заведения, которая может предоставить точную информацию, попала в больницу.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с серьезными травмами позвоночника и головы. У остальных пострадавших — травмы легкие.

По словам главы ОВА, также повреждения получили близлежащие здания, однако о пострадавших не сообщалось.

В результате атаки возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате атаки на Черкассы пострадали 7 человек и 10 человек были эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек.

На месте работают более 30 спасателей, полиция и медики.

Как рассказал в комментарии Общественному руководитель ОВА Игорь Табурец, после перехвата ракеты силами ПВО, ее боевая часть попала в отель.

Напомним, что ВС РФ 21 сентября обстреляли Киев. В результате атаки пострадали семь человек. Есть разрушения в нескольких районах столицы.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львовской области. Зафиксированы "прилеты" в городе Дрогобыч.