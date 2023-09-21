ВС РФ атаковали Дрогобыч на Львовщине: зафиксировано несколько прилетов

В результате атаки повреждения получили здания промышленного предприятия и частного склада. Информация о пострадавших пока не поступала.

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львовской области. Зафиксированы "прилеты" в городе Дрогобыч. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

"По предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета — по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.м. Еще один ракетный удар — по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв.м. Пожары еще тушат", — проинформировал Козицкий.

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Он отметил, что по состоянию на 7.45 утра информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что утром 21 сентября ВС РФ атаковали Киев ракетами. Известно о 7 пострадавших и разрушениях в нескольких районах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 сентября в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные жители сообщили о грохоте в районе Евпатории,. Дроны совершили налет на аэродром в Новофедоровке, раздавались взрывы — их слышат также в Евпатории и Саках.