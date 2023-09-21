Нічний обстріл ЗС РФ: вибухи прогриміли в 5 областях, ОВА повідомляють про постраждалих (фото)

Потужні вибухи під час повітряної тривоги прогриміли в Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській та Львівській областях. Зафіксовано кілька прильотів в об'єкти інфраструктури.

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Унаслідок ракетного обстрілу України 21 вересня в Черкасах постраждали 5 осіб. Також ще під завалами можуть перебувати люди. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

"У результаті роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об'єкт соціальної інфраструктури. На даний час п'ятеро постраждалих. Під завалами щонайменше одна людина", — заявив Табурець.

За його словами, рятувальна операція триває. Також він поділився фотографіями з місця подій.

Наслідки ракетного обстрілу в Черкасах

Ракетний обстріл України: Хмельницька область

Крім того, про вибухи та роботу ППО в області повідомляла Хмельницька ОВА.

"Чути вибухи. Працюють сили ППО", — ідеться в повідомленні.

Ракетний обстріл України: Вінницька область

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що ворожі ракети рухалися в напрямку Вінницької області.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов підтвердив повідомлення Повітряних сил.

"Увага! Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку! Загроза пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС", — заявив він.

О 06:22 "Суспільне" повідомило про вибухи в області.

Ракетний обстріл України: Львівська область

Уже о 06:42 голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що жителі Дрогобицького району чули вибухи.

"Усі профільні служби виїхали на місце події в Дрогобицькому районі. Більше інформації згодом", — повідомив він.

Ракетний обстріл України: Рівненська область

Крім того, у Рівненській області зафіксовано приліт ракет. Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

"Рівне. Є прильоти ворожих ракет", — повідомив він.

Нагадаємо, що 21 вересня ЗС РФ також завдали ракетних ударів по Києву. У Шевченківському районі, як зазначив мер Віталій Кличко, уламки ракет пошкодили газову трубу, а в деяких мікрорайонах Святошинського відсутнє водо- та електропостачання. Медики госпіталізували трьох людей, серед них 18-річна дівчина та 9-річна дівчинка.