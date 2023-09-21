"Жахлива ніч для Херсона": ЗС РФ обстріляли гуртожиток з людьми, є жертви

Ворожий удар прийшовся у житловий квартал. Внаслідок атаки поранення отримали 5 людей, є загиблі.

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Російські окупанти рано-вранці, 21 вересня, обстріляли місто Херсон. Удар прийшовся у гуртожиток, де в цей час спали мирні жителі. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Жахлива ніч для Херсона. Є загиблі та поранені. Близько 3:40 армія РФ вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали. Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються", — проінформував очільник ОВА.

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Олександр Прокудін зазначив, що 61-річна жителька Херсона перебуває у лікарні у важкому стані. До медзакладів також доправили з пораненнями двох жінок 44 і 57 років і 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька міста отримала медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, що ЗС РФ обстріляли тролейбус у Херсоні. Поранення отримали двоє пасажирів — чоловіки, 33 та 57 років. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Херсону загинув 49-річний сержант поліції.

Раніше повідомлялося, що українські ДРГ висадилися на Козацький острів під Херсоном і взяли його частину під контроль.