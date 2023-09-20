Українські ДРГ висадилися на Козацький острів під Херсоном і взяли його частину під контроль, — ISW

Українські диверсійно-розвідувальні групи захопили окремі ділянки на північ від Антонівського мосту. Російське джерело також повідомило про удар ЗСУ по штабу 7-ї гвардійської гірсько-десантної дивізії ЗС РФ.

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У Херсонській області ДРГ ЗСУ успішно попрацювали на північ від Підстепного та на Козацькому острові. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 19 вересня.

Напередодні російський військовий блогер заявив, що кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому (східному) березі Дніпра. Зокрема, він стверджував, що ЗСУ висадилися на північ від Підстепного (приблизно 12 км на схід від Антонівського мосту) й на Козацький острів (на північний захід від Нової Каховки), і що українські сили контролюють північну частину Козацького острова.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Сили оборони завдали удару по штабу російської 7-ї гвардійської гірсько-десантної дивізії в Херсонській області.

"ISW не знайшов візуального підтвердження цієї заяви, а інші російські джерела не робили подібних заяв", — пишуть аналітики Інституту.

Нагадаємо, що втрати ЗС РФ сильно зросли на заході Запорізької області на тлі контрнаступу ЗСУ. Росіяни могли зіткнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які їхнє командування могло б перекинути на цю ділянку фронту.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ показали знищення трьох катерів ЗС РФ на Херсонщині. Бійці ЗСУ завдали удару по катерах ЗС РФ за допомогою дронів українського виробництва.