У Брянській області українська ДРГ вступила в бій з окупантами: є загиблі, — росЗМІ

Пропагандисти запевняють, що диверсанти – співробітники ГУР Міноборони України та ССО, які нібито проникли на територію РФ для вчинення терактів на об'єктах військової та енергетичної інфраструктури.

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У Росії в Брянській області окупанти виявили нібито українську ДРГ, яка мала намір вчинити диверсії на об'єктах військової та енергетичної інфраструктури. Про це пише російське видання Shot.

Як пише видання, членів української ДРГ виявили у лісі у Брянській області. Вони чинили опір. Почався бій.

"7 українських диверсантів виявили напередодні увечері під час спецоперації силовиків біля села Соснівське Навлинського району (близько 50 кілометрів від кордону). В результаті бойового зіткнення було ліквідовано 2 члени ДРГ, ще 5 затримано", — йдеться в повідомленні.

Видання пише, що диверсанти – співробітники ГУР Міноборони України та Сил спеціальних операцій України. Вони проникли на територію РФ для вчинення терактів на об'єктах військової та енергетичної інфраструктури.

Поки що в ГУР Міноборони інформацію про українську ДРГ на Брянщині ДРГ не коментували.

Нагадаємо, що у Брянській області в РФ заявили про бої з українською ДРГ. За словами губернатора Олександра Богомаза, ЗС РФ спільно зі спецпризначенцями Росгвардіі та ФСБ відбили атаку, яка нібито була спрямована з території України.

Раніше повідомлялося, що СБУ атакувала дронами виборчу дільницю з кадирівцями на Запоріжжі. На момент атаки в приміщенні зібралися "голови дільничних комісій", щоб обговорити виборчий процес, але їхні плани були "підкореговані".