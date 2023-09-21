Ночной обстрел Киева: силы ПВО сбили более 20 ракет, возросло количество пострадавших (фото)

Тревога в Киеве продолжалась более 2 часов. Предварительно из примерно 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

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В Киеве в результате утренней атаки ударных дронов РФ пострадали семь человек. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Он сообщил, что в Дарницком районе из-за падения обломков возник пожар. Есть обращение к медикам. В Голосеевском районе столицы разрушений и пострадавших нет.

"В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку). Из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки. Спасатели тушат пожар на СТО. Горят также 2 машины. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало заведение профтехобразования. Ученики были в укрытии, среди них пострадавших нет", — сообщил он.

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Впоследствии глава столицы обновил информацию о пострадавших. Их количество возросло. Трех из них госпитализировали, в том числе и 9-летнюю девочку.

"По уточненным данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них в больницах города. Четверо получили помощь на месте", — проинформировал Кличко.

Атака на столицу продолжалась в течение двух часов. Предварительно с примерно 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Об этом сообщили в КГВА.

"Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 вражеских целей. Но в результате сбивания ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы. В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорание. Столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения", — отметил Сергей Попко, начальник КГВА.

Он добавил, что в Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики восстановили электроснабжение.

В "Укрзализныце" сообщили, что из-за отсутствия напряжения в отдельных районах столицы в результате утреннего обстрела произошла задержка ряда электропоездов интерсити.

Задерживаются:

712 Киев — Краматорск;

722 Киев — Харьков;

Kyiv City Express — по расписанию.

В УЗ сообщили, что задействованы резервные тепловозы, посадка будет объявлена в ближайшее время.

Напомним, что в ГУР Минобороны 20 сентября сообщили, что Россия проводит разведку энергетической системы Украины. По словам представителя разведки Андрея Юсова, россияне истощили свои запасы ракет, а темпы производства не позволяют пополнить резервы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по рынку в Константиновке Донецкой области с применением ракеты С-300.