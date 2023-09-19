Обстрел Константиновки 6 сентября: ВС РФ ударили по рынку ракетой С-300, — СБУ

По информации Службы безопасности Украины, следствие все еще ведется, поэтому рассматриваются все возможные версии произошедшего. Однако наиболее вероятная — ракетный удар по стороны российских оккупантов, о чем свидетельствуют обломки, найденные на месте обстрела.

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Вооруженные силы Российской Федерации 6 сентября нанесли удар по рынку в Константиновке Донецкой области с применением ракеты С-300. Об этом 19 сентября сообщает "Украинская правда" со ссылкой источник в Службе безопасности Украины.

По данным издания, данный инцидент рассматривается как очередное военное преступление, совершенное российскими оккупантами. В ходе расследования установлено, что ракетный удар был нанесен из ракетной системы С-300 по гражданскому объекту, что является нарушением международных законов и обычаев ведения войны, как это предусмотрено статьей 438 Уголовного кодекса Украины.

Источник журналистов в СБУ отметил, что доказательствами этого преступления служат обломки ракеты, найденные на месте трагедии. Следствие также изучает другие материалы, указывающие на причастность российских сил к данному обстрелу. Досудебное расследование находится в процессе, и проводятся экспертизы для выяснения всех обстоятельств военного преступления.

Стоит отметить, что эта информация опровергает заявления издания The New York Times, согласно которым инцидент был описан как "трагический несчастный случай", в результате падения якобы украинской ракеты.

Ракетный удар по Константиновке — что известно

Напомним, 6 сентября сообщалось, что российские военные атаковали город Константиновку в Донецкой области.

6 сентября сообщали о 17 погибших и 32 раненых, но впоследствии правоохранители исправили количество погибших, указав, что их 16.

Позже, 8 сентября, в Донецкой областной прокуратуре после идентификации тел уточнили, что в результате ракетного удара по рынку в Константиновке погибли 15 человек, еще 35 человек получили ранения.