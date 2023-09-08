Ракетный удар по Константиновке: после идентификации тел количество погибших уменьшилось

Относительно оружия, из которого обстреляли город, его тип пока устанавливают. Обстрел расследуют как нарушение законов и обычаев войны.

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В Константиновке Донецкой области в результате ракетного удара по центральному рынку погибли 15 человек. Ранее эта цифра была другой. Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

"Сейчас установлено, что 15 человек погибли, еще 36 получили ранения различной степени тяжести. Им была оказана медицинская помощь", — сообщила Медведева.

Она добавила, что данные по количеству погибших изменились после проведения идентификации тел.

Что касается оружия, из которого обстреляли город, его тип пока устанавливается. Обстрел расследуется как нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Удар РФ по Константиновке

6 сентября, около 14:00 Россия нанесла ракетный удар по Константиновке в Донецкой области. По состоянию на 18:00 6 сентября сообщали о 17 погибших и 32 раненых, но впоследствии правоохранители исправили количество погибших, указав, что их 16.

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры удара по Константиновке. Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрела рынка в Константиновке известно о 16 погибших, из них 1 ребенок.

В клинической больнице имени Мечникова спасают шестерых пострадавших от ракетного удара по Константиновке Донецкой области. Они все находятся в реанимации в тяжелом состоянии на ИВЛ, их состояние медики оценивают как тяжелое.