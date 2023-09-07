Стреляли не из артиллерии: полиция уточнила количество жертв обстрела Константиновки (фото, видео)

В Нацполиции сообщили, что один погибший мужчина остается неидентифицированным. По свежим данным ведомства, ВС РФ ударили по городу из авиации и РСЗО.

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В результате удара ВС РФ по центральному рынку в городе Константиновка Донецкой области погибли не 17 человек, как сообщалось ранее, а 16. Данные в эфире телемарафона 7 сентября уточнила начальница отдела коммуникации управления Национальной полиции в Донецкой области Александра Гаврилко.

Также она отметила, что в результате обстрела получили ранения 33 человека.

"Сегодня на утро у нас остается один человек — это тело мужчины, родственники которого не появились. Мы отобрали ДНК-профиль и мы обращаемся ко всем людям, кто проживает в Константиновке, кто знает, что родственники или знакомые находились там, обратиться в полицию", — сказала пресс-секретарь.

Гаврилко подтвердила, что обстрел был "очень жестокий" и полицейским, как и спасателям, было трудно работать на месте трагедии. Она объяснила, что многие тела погибших были "в разорванном состоянии", а также обгоревшими.

Представительница Нацполиции подчеркнула, что теперь ведомство исключает версию с применением оккупантами артиллерии.

"Сейчас еще проводится экспертиза взрывотехниками, еще проверка продолжается. Одно могу сказать: есть несколько версий относительно типа вооружения. Артиллерию мы пока исключаем, хотя сначала мы предоставляли информацию, что это был артиллерийский обстрел. Сейчас мы это исключаем", — сказала Гаврилко.

Комментарий Александры Гаврилко

Пресс-служба Национальной полиции 7 августа отметила, что удар по городу в Донецкой области был нанесен из авиации и реактивной системы залпового огня.

"По Константиновке оккупанты ударили из авиации и РСЗО. Есть погибшие и раненые люди", — говорится в посте.

Пресс-служба отметила, что в результате обстрела были повреждены 20 торговых павильонов, четыре автомобиля, банк и аптека.

Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция

Издание "Суспільне" опубликовало новые кадры из Константиновки после трагедии.

"С самого утра здесь пытаются разобрать разбитые остатки зданий и вещей, коммунальщики вывозят мусор и убирают", — передали журналисты.

Напомним, 6 сентября ВС РФ ударили по городу Константиновка в Донецкой области. Президент Владимир Зеленский опубликовал видео прилета и заявил, что "как можно быстрее надо победить это российское зло".

По состоянию на 18:00 было известно о 17 погибших и 32 раненых. Спасатели ликвидировали пожар на площади 300 кв.м.