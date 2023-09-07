Стріляли не з артилерії: поліція уточнила кількість жертв обстрілу Костянтинівки (фото, відео)

У Нацполіції повідомили, що один загиблий чоловік залишається неідентифікованим. За свіжими даними відомства, ЗС РФ вдарили по місту з авіації та РСЗВ.

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Внаслідок удару ЗС РФ по центральному ринку у місті Костянтинівка на Донеччині загинули не 17 осіб, як повідомлялося раніше, а 16. Дані в ефірі телемарафону 7 вересня уточнила начальниця відділу комунікації управління Національної поліції в Донецькій області Олександра Гаврилко.

Також вона зазначила, що внаслідок обстрілу отримали поранення 33 особи.

"Сьогодні на ранок у нас залишається одна особа — це тіло чоловіка, родичі якого не з'явилися. Ми відібрали ДНК-профіль і ми звертаємося до всіх людей, хто проживає в Костянтинівці, хто знає, що родичі або знайомі перебували там, звернутися до поліції", — сказала речниця.

Гаврилко підтвердила, що обстріл був "дуже жорстокий" і поліціянтам, як і рятувальникам, було важко працювати на місці трагедії. Вона пояснила, що багато тіл загиблих були "в розірваному стані", а також обгорілими.

Представниця Нацполіції підкреслила, що тепер відомство виключає версію з застосуванням окупантами артилерії.

"Наразі ще проводиться експертиза вибухотехніками, ще перевірка триває. Одне можу сказати: є декілька версій щодо типу озброєння. Артилерію ми поки що виключаємо, хоча спочатку ми надавали інформацію, що це був артилерійський обстріл. Наразі ми це виключаємо", — сказала Гаврилко.

Коментар Олександри Гаврилко

Пресслужба Національної поліції 7 серпня зазначила, що по удар по місту на Донеччині був завданий з авіації та реактивної системи залпового вогню.

"По Костянтинівці окупанти вдарили з авіації та РСЗВ. Є загиблі та поранені люди", — йдеться у пості.

Пресслужба зазначила, що внаслідок обстрілу були пошкоджені 20 торговельних павільйонів, чотири автівки, банк та аптека.

Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція

Видання "Суспільне" опублікувало нові кадри з Костянтинівки після трагедії.

"Від самого ранку тут намагаються розібрати потрощені залишки будівель та речей, комунальники вивозять сміття і прибирають", — передали журналісти.

Нагадаємо, 6 вересня ЗС РФ вдарили по місту Костянтинівка у Донецькій області. Президент Володимир Зеленський опублікував відео прильоту та заявив, що "якнайшвидше треба перемогти це російське зло".

Станом на 18:00 було відомо про 17 загиблих та 32 поранених. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 300 кв.м.