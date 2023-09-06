"Треба перемогти російське зло": Зеленський показав кадри удару по Костянтинівці (відео, фото)

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок обстрілу ринку в Костянтинівці відомо про 16 загиблих, із них 1 дитина. У МВС заявили, що поранення дістали 28 осіб.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар ЗС РФ по Костянтинівці в Донецькій області. Унаслідок атаки російської артилерії загинули 16 осіб. Про це він написав у себе в Telegram.

"Наразі артилерія російських терористів убила 16 осіб у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не провинилися. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", — зазначив Зеленський.

За його словами, світові потрібно пам'ятати, що коли він хоче мати справи з чимось російським, він закриває очі на реальність, а саме на "нахабство зла, зухвалість підлості.

"Якнайшвидше треба перемогти це російське зло", — зазначив президент.

Також він опублікував відео, на якому можна побачити удар по ринку в Костянтинівці.

Удар по Костянтинівці

Обстріл Костянтинівки: реакція прем'єр-міністра України

Крім того, на обстріл Костянтинівки відреагував глава уряду України Денис Шмигаль. Прем'єр повідомив, що серед загиблих також є одна дитина.

"Унаслідок обстрілу ринку вже відомо про 16 загиблих, з них 1 дитина. Щонайменше 20 осіб поранено", — зазначив Шмигаль.

Він заявив, що пожежу, яка виникла на місці "прильоту", було локалізовано. Співробітники екстрених служб допомагають постраждалим.

"Російські війська — це терористи, яким не буде прощення і спокою. За все прийде справедлива відплата", — заявив прем'єр-міністр.

Обстріл Костянтинівки: реакція МВС України

Потім глава МВС України Ігор Клименко у себе в Telegram повідомив, що внаслідок удару ЗС РФ по Костянтинівці постраждали 44 людини: 16 загинули і 28 травмовані. Серед постраждалих — рятувальник.

"Події оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів", — написав він.

За його словами, робота екстрених служб триває.

Удар по Костянтинівці

Нагадаємо, що вдень 6 вересня російські окупанти обстріляли населений пункт Костянтинівка Донецької області.