Верховна Рада призначила ексголову Донецької ОВА Павла Кириленка керівником АМКУ

Павло Кириленко замінить ексочільницю Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. Відповідне рішення парламенту вже зазнало критики з боку нардепів.

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Верховна Рада призначила Павла Кириленка, що раніше очолював Донецьку обласну військову адміністрацію (ОВА), на посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ). Про це 6 вересня повідомив у соцмережах народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Призначення Кириленка підтримали 250 депутатів. Проти виступили лише троє парламентарів, ще 27 — утримались.

Рішення ВР вже розкритикували

Народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що її колеги зі "Слуги народу" мають викривлене уявлення щодо функцій АМКУ.

Вона розповіла, що нардеп Владлен Неклюдов, який раніше служив у прокуратурі, назвав головним завданням новопризначеного голови "наповнення бюджету".

"Яке ж безумство", — написала Геращенко.

Публікація Ірини Геращенко від 6 вересня Фото: Скриншот

Інший депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко також розкритикував рішення.

"А чому прокурора на Антимонопольний комітет? Може, в Офісі Президента не дуже знають, чим АМКУ займається", — написав він.

Публікація Олексія Гончаренка від 6 вересня Фото: Скриншот

Варто зазначити, що основне завдання Антимонопольного комітету — це участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в економічній сфері. Робота АМКУ пов’язана з захистом конкуренції на ринку.

Нагадаємо, 5 вересня з посади голови АМКУ звільнилася Ольга Піщанська. Вона керувала структурою з липня 2020 року.

5 вересня Кабмін погодив звільнення з посади голови Донецької ОВА Павла Кириленка. До призначення в обладміністрацію він був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону.

Також Верховна Рада проголосувала за відставку Олексія Резнікова. Зміну міністра оборони підтримали 327 депутатів.

Як писав Фокус, його замінить Рустем Умєров, який керував Фондом держмайна. Повідомлялось, що Піщанській пропонували очолити ФДМУ, але вона відмовилась.