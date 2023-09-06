Верховная Рада назначила экс-главу Донецкой ОВА Павла Кириленко руководителем АМКУ

Павел Кириленко заменит экс-главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую. Соответствующее решение парламента уже подверглось критике со стороны нардепов.

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Верховная Рада назначила Павла Кириленко, ранее возглавлявшего Донецкую областную военную администрацию (ОВА), на должность главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом 6 сентября сообщил в соцсетях народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Назначение Кириленко поддержали 250 депутатов. Против выступили лишь трое парламентариев, еще 27 — воздержались.

Решение ВР уже раскритиковали

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко заявила, что ее коллеги из "Слуги народа" имеют искаженное представление о функциях АМКУ.

Она рассказала, что нардеп Владлен Неклюдов, который ранее служил в прокуратуре, назвал главной задачей новоназначенного главы "наполнение бюджета".

"Какое же безумие", — написала Геращенко.

Публикация Ирины Геращенко от 6 сентября Фото: Скриншот

Другой депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко также раскритиковал решение.

"А почему прокурора на Антимонопольный комитет? Может, в Офисе Президента не очень знают, чем АМКУ занимается", — написал он.

Публикация Алексея Гончаренко от 6 сентября Фото: Скриншот

Стоит отметить, что основная задача Антимонопольного комитета — это участие в формировании и реализации конкурентной политики в экономической сфере. Работа АМКУ связана с защитой конкуренции на рынке.

Напомним, 5 сентября с должности главы АМКУ уволилась Ольга Пищанская. Она руководила структурой с июля 2020 года.

5 сентября Кабмин согласовал увольнение с должности главы Донецкой ОГА Павла Кириленко. До назначения в обладминистрацию он был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.

Также Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Резникова. Смену министра обороны поддержали 327 депутатов.

Как писал Фокус, его заменит Рустем Умеров, который руководил Фондом госимущества. Сообщалось, что Пищанской предлагали возглавить ФГИУ, но она отказалась.