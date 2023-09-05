Комитет Рады поддержал увольнение главы АМКУ Песчанской

По словам нардепа Ярослава Железняка, сегодня заявление должна одобрить Рада. После этого пройдет заседание фракции коалиции.

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Комитет Верховной Рады по экономической политике выразил поддержку решению о увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Отмечается, что сегодня Рада должна рассмотреть заявление об увольнении и, если оно будет одобрено, то затем состоится заседание фракции коалиции.

Далее состоится внесение кандидатуры нового главы АМКУ, а именно действующего главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Планируется проведение еще одного заседания Комитета по экономике по этому вопросу на следующий день, а затем состоится голосование по назначению нового главы Антимонопольного комитета Украины.

Отметим, что Рада назначила Ольгу Песчанскую главой Антимонопольного комитета в июле 2020 года. После отставки предыдущего главы АМКУ Юрия Терентьева она была исполняющей обязанности главы ведомства.

По данным СМИ, Песчанской предлагают возглавить Фонд госимущества Украины. В таком случае она заменит Рустема Умерова, который из ФГИУ переходит на должность министра обороны Украины. А кресло самой Песчанской в Антимонопольном комитете должен занять нынешний глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщили в "Слуге Народа".

Напомним, что 4 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития поддержал заявление чиновника Рустема Умерова об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

"Комитет по вопросам экономики поддержал увольнение Рустема Умерова с должности Председателя Фонда госимущества", — сказал Ярослав Железняк.

Отметим, что в своем заявлении об увольнении Умеров не упомянул причину, по которой хочет покинуть пост.

В то же время, профильный комитет ВР поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны. Так, 16 депутатов высказались за отставку, двое — воздержались.