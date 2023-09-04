Преемник Резникова: Рустем Умеров увольняется из Фонда госимущества (заявление)

Чиновник Рустем Умеров подал заявление об увольнении, которое рассмотрят на ближайшем заседании Рады. По словам президента Владимира Зеленского, он должен заменить главу Минобороны Алексея Резникова.

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Глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров, который может занять должность министра обороны, подал заявление об увольнении с должности. Об этом 4 сентября сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", — заявил Стефанчук.

Также председатель ВР обнародовал фото написанного от руки заявления Умерова. В нем указана дата — 4 сентября, но не упомянута причина увольнения.

Снимок, опубликованный Русланом Стефанчуком 4 сентября Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Отставка Алексея Резникова: что уже известно

Напомним, 3 сентября в своем видеообращении президент Владимир Зеленский одобрил отставку министра обороны Алексея Резникова. По его словам, на замену бывшего руководителя должен прийти Рустем Умеров.

Позже, 4 сентября, министр обороны Алексей Резников сообщил в соцсетях, что подал в ВР заявление об отставке. По сети ходят слухи, что впоследствии Резникова назначат послом Украины в Великобритании. Он в комментарии СМИ заявил, что "не в курсе" этого.

Резников занимал должность главы Минобороны с 4 ноября 2021 года. Когда официально будет одобрена его отставка и назначение нового министра — неизвестно.

Рустем Умеров занимает должность главы Фонда госимущества с 7 сентября 2022 года. Как информировал Фокус, ранее он был заместителем руководителя Постоянной делегации в ПАСЕ, сопредседателем межфракционного объединения "Крымская платформа" и главным исполнительным директором фонда ASTEM Foundation.