Зеленский одобрил отставку министра обороны Резникова (видео)

По словам президента, на замену действующему министру придет Рустем Умеров. Минобороны нуждается в новых подходах и форматах взаимодействия как с военными, так и с гражданскими в целом.

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Президент Украины Владимир Зеленский одобрил отставку министра обороны Алексея Резникова. Об этом глава государства сообщил 3 августа в вечернем обращении к украинцам.

По его словам, уже на грядущей неделе Верховной Раде будет предложено принять кадровое решение.

"Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны", — сказал президент.

Зеленский заявил, что считает, что Министерство обороны нуждается в новых подходах и форматах взаимодействия как с военными, так и с гражданами Украины в целом. На замену Резникова придет Рустем Умеров.

"Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях", — сказал глава государства.

Зеленский сказал, что ожидает от парламента поддержки этой кандидатуры.

Зеленский одобрил отставку министра обороны Резникова

Напомним, что ранее Фокус писал, почему Рустема Умерова называют лучшим кандидатом в министры обороны Украины. Умеров — бывший народный депутат от фракции "Голос", секретарь парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, сопредседатель межфракционного объединения "Крымская платформа".

Также политолог Владимир Фесенко рассказал, почему главу ГУР Кирилла Буданова хотели назначить министром обороны Украины. Так, в Министерстве обороны необходимо навести жесткий порядок и усилить дисциплину. Нужны люди, которые провели бы надлежащий аудит административный и финансовый.