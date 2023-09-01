Связи и репутация. Почему Рустема Умерова называют лучшим кандидатом в министры обороны Украины

В ближайшие дни в Украине может появиться новый министр обороны: эксперты и политики считают, что вопрос отставки и выбора новой кандидатуры уже решен. Ожидается, что кадровая ротация пройдет максимально оперативно при максимальной поддержке Верховной Рады. Фокус узнавал, кто заменит Алексея Резникова во главе Минобороны и каким будет его новое место работы.

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Похоже, смена министра обороны Украины — вопрос решенный. Алексей Резников, который занимал эту должность с ноября 2021 года, вскоре уйдет в отставку и, вероятно, будет назначен послом Украины в Великобритании. Источники Фокуса в правительстве предполагают, что голосование в парламенте может состояться уже в ближайшее время. Имя министра-преемника пока официально не объявлялось. Однако больше всего шансов у нынешнего главы Фонда госимущества Рустема Умерова. Говорят, он уже начал знакомиться с делами.

Министр обороны на грани увольнения

О том, что Резников может уйти в отставку говорят с зимы 2023 года. Увольнение с должности могло произойти и раньше из-за ряда коррупционных скандалов в ведомстве, за которые министр мог понести личную политическую ответственность.

Сначала журналист издания "Наши деньги" Юрий Николов опубликовал контракты на питание воинских частей с завышенными ценами. В частности, в материале говорилось, что МОУ закупает куриные яйца по 17 грн за штуку, что значительно дороже, чем в магазинах.

Впоследствии к некоторым высшим руководителям министерства наведались правоохранители с обысками и подозрениями. В результате Вячеслав Шаповалов — бывший заместитель министра, который отвечал за тыловое обеспечение, оказался под стражей.

Однако Резников остался в должности после ряда публичных и скрытых консультаций. Представители монобольшинства в парламенте заявили журналистам, что решение о возможной отставке Резникова пересмотрено из-за "рисков для системы в целом перед Рамштайном и учитывая возможное наступление". Неофициально — отставка не состоялась, поскольку кандидата на пост министра не удалось подобрать.

Алексей Резников должен отправиться послом Украины в Великобритании уже в ближайшее время Фото: Getty Images

В августе история повторилась: журналисты в собственном расследовании утверждали, что цена курток, закупленных Министерством обороны в 2022 году, якобы выросла втрое во время доставки. "По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом преобразовании набрали государственный вес с 29 до 86 долларов за штуку", — отметили журналисты. Министр Резников настаивал: представленная информация не соответствует действительности.

Соответствует или нет — будут разбираться правоохранительные органы. Алексея Резникова в Офисе президента и в депутатском корпусе решили перевести на другую должность, не дожидаясь результатов расследования.

"Министр — это всегда политическая ответственность за работу его ведомства. В случае Минобороны все эти коррупционные скандалы очень негативно воспринимаются обществом, видимо, поэтому и решили заменить его руководителя", — говорит Фокусу политолог Петр Олещук.

По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, министра обороны меняют не из-за скандалов, это уже импульс, пошедший по ходу другого процесса. Учитывая, что Резникова необходимо было вывести из-под конфликта, самым простым и эффективным способом снятия политического напряжения является именно кадровое решение.

"Идея с заменой Резникова возникла еще в июле, когда начали искать, кто бы мог заменить Вадима Пристайко в должности посла в Великобритании. Резников является оптимальной кандидатурой, он очень профессионально проявил себя во время встреч со своими коллегами, работой на площадке Рамштайн. Он умеет хорошо строить отношения и связи, такой себе прирожденный дипломат, максимально открытый и позитивный", — рассказал Фокусу Фесенко.

Какие кандидатуры рассматривали в министры обороны Украины

Кто может заменить Резникова? В медиа называли более десяти фамилий кандидатов. Среди них: вице-премьер — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Однако, говорят, они думали недолго, почти сразу отказались.

Сейчас отказался и руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов. О его кандидатуре говорили еще зимой. Но тогда, как и сейчас Буданов не захотел покидать пост главного разведчика страны. К тому же есть законодательная оговорка против назначения военного на должность министра обороны — этот пост должно занимать гражданское лицо. То есть, для назначения Буданову, как и бывшим министрам Степану Полтараку и Андрею Тарану, пришлось бы уволиться из рядов Вооруженных сил.

В списке кандидатов также была фамилия вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук. Это уже вторая ее попытка занять это кресло. Накануне своего назначения на нынешний пост Верещук могла стать министром обороны, и даже начала проводить аудит в ведомстве. Однако не вышло — она заняла место Резникова, а его делегировали в МОУ.

Должность министра — это всегда политическая ответственность за работу его ведомства. В случае Минобороны она двойная Фото: Минобороны Украины

"По моим наблюдениям, это уже третий круг поиска кандидатуры на должность министра обороны. Были предложения некоторым членам правительства, но они отказались", — говорит Фокусу Фесенко.

Также журналисты называли имена волонтерок и активисток. Среди них — Мария Берлинская, основательница и руководительница Центра поддержки аэроразведки, и Дарья Каленюк, исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" (ЦПК). Первая выступила со статьей "Министерство поражения", в которой пыталась объяснить, что главный человек в стране сейчас — инженер, а чиновники — это лишь обслуживающий персонал за наши налоги. Вторая регулярно бывает в США с адвокационными поездками и требованиями предоставить Украине больше оружия, в частности, самолеты F-16. Также в контексте назначения на должность министра упоминалась Дана Яровая, член Общественного антикоррупционного совета, созданного при Минобороны 10 апреля 2023 года. Все три кандидатуры ранее указывали на невозможность существования коррупции при государственных закупках в Министерстве обороны.

Почему Рустем Умеров наиболее вероятный претендент

Но несмотря на разнообразие кандидатур, похоже, в Офисе президента уже определились с вероятным кандидатом. Речь идет о Рустеме Умерове. С ним уже ведутся предметные консультации по дальнейшей работе.

"Против Умерова не высказался никто, ни из разных политических лагерей, ни от антикоррупционных общественных организаций. Даже наоборот, тот же Шабунин, сказал, что это будет лучшее кадровое решение. Умеров является равновесной фигурой, которая имеет одобрение от общественных организаций, пользуется авторитетом, имеет международный опыт и связи", — отмечает Олещук.

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Умеров — бывший народный депутат от фракции "Голос", секретарь парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, сопредседатель межфракционного объединения "Крымская платформа". До прихода в политику он был бизнесменом и советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. После начала полномасштабного российского вторжения он вошел в состав украинской делегации для переговоров с представителями России. В июле 2022 года возглавил временную следственную комиссию по контролю за использованием военной помощи Украине. В сентябре 2022 года был назначен председателем Фонда госимущества.

Рустем Умеров участвовал в переговорах по возвращению защитников "Азовстали" из Турции Фото: пресс-служба Офиса президента

"У Умерова хорошая репутация, он хорошо проявил себя во главе ФГИ, оставаясь на посту без скандалов и конфликтов. Именно он, судя по разным источникам информации участвовал в ряде международных переговоров, в частности в поиске боеприпасов в незападных странах. Говорят, что он один из трех в руководстве государства, с кем напрямую может общаться президент Турции Эрдоган. Еще двое — президент и глава его Офиса. Похоже, что в команде Зеленского Умеров неофициально отвечает за переговоры с представителями мусульманского мира",- характеризует кандидата Фесенко.

Политические эксперты отмечают отличную репутацию Умерова в Украине и среди западных партнеров. Сейчас в сфере его влияния переговоры с Турцией и Саудовской Аравией по освобождению украинских военнопленных, в частности, командиров, защитников Мариуполя. А также он присоединился к организации встречи по реализации украинской Формулы мира в Джидде (Саудовская Аравия).

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