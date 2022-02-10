Арабские деньги для Украины: 5 вещей, которые надо знать о восточном бизнес-менталитете

В прошлом году Украина запустила первый концессионный проект – катарская компания QTerminals получила в управление николаевский порт Ольвия на 35 лет. Речь идет о привлечении инвестиций в порт в размере 3,4 млрд. гривен. А в декабре 2021 года катарские Qatar Airways открыли новый авиарейс Доха-Одесса.

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До этого летом Саудовская Аравия запустила первый в истории двусторонних отношений прямой авиарейс Рияд-Киев. Сейчас активно идут переговоры между нашими правительствами об усилении сотрудничества между странами в агросфере. А за 4 года до этого саудовская аграрная инвестиционная компания SALIC заключила крупнейший в истории Украины контракт в сельхозсекторе – купила украинский агрохолдинг "Мрія".

На наивысших уровнях в прошлом году в Украину приезжали правительственные делегации из ОАЭ и Катара — обсуждали перспективы инвестирования в инфраструктуру, агросферу и энергетику.

Заинтересованность Украиной в странах Персидского (Арабского) залива с каждым годом растет.

И один из самых серьезных вызовов, стоящих сегодня перед украинскими элитами — уметь правильно коммуницировать с восточными странами. Да, граница жестких различий между культурами постепенно стирается, особенно когда речь идет о бизнесе. Но все еще остаются некоторые особенности работы с восточными странами, на которые следует обратить внимание.

Отсутствие политических циклов

Западные страны живут в парадигме сменности властных элит каждые 5-10 лет. Грубо говоря, у любого главы государства, правящей партии или коалиции есть дедлайны. Не справился с поставленной задачей или не выполнил обещания – на следующих выборах будет трудно получить поддержку избирателей.

На Востоке ситуация другая – там царят династические обязательства.

Страны Залива – это монархии, которые могут строить свои стратегии в более долгосрочном измерении без отвлечений на предвыборную гонку каждые 5 лет.

Благосостояние всего населения в приоритете

То, что на Востоке политическим лидерам не нужно раз в 5 лет переизбираться на новые сроки или ежемесячно следить за социологическими опросами и рейтингами, не значит, что они не заботятся о своем населении.

Лидеры стран Залива максимально ориентированы на всеобщее благополучие населения. От того, как они будут успешно работать, зависит, в каком состоянии их дети получат в руководство страну. Речь идет не только о финансовых показателях.

К примеру, в Саудовской Аравии в рамках стратегии Vision-2030 активно работают над пропагандой здорового образа жизни. Как результат, если раньше в стране спортом хотя бы раз в неделю занималось всего 13% людей, то сегодня почти каждый пятый (20%).

Цель Vision-2030 Саудовской Аравии — уменьшить зависимость и диверсифицировать экономику и именно увеличить "ненефтяные" доходы в разы. Одними из двигателей экономики Королевство считает молодежь — в планах не просто снизить уровень безработицы среди молодежи почти вдвое, но и привлечь молодых людей к реформам и изменениям в стране.

Многие организации в Саудовской Аравии создали и запустили программы и проекты, направленные на расширение возможностей молодежи Саудовской Аравии, чтобы увеличить их социальное участие в рамках Национальной программы трансформации.

Сильная культура семейных бизнесов

Семейные бизнесы на Востоке порой могут формировать повестку дня государства. Их представители — это, простыми словами, бизнес-послы своих стран. Если хочешь понять, как работает бизнес на Ближнем Востоке, нужно хорошо ориентироваться в том, какой династии какая компания принадлежит, когда они были основаны и на какие секторы экономики они влияют.

Например, есть египетский конгломерат Orascom, принадлежащий семье Савирис. Онси Савирис, который был патриархом семьи, основал компанию полвека назад. История Orascom началась с пяти работников в 1976 году. Сегодня это одна из крупнейших компаний Египта, которая работает более чем в 25 странах мира и в которой заняты более 120 тысяч человек. Orascom Group специализируется на телекоммуникациях, строительстве, туризме, индустрии и разработках.

Семья Савирис – самая богатая семья Египта, по версии Forbes. Состояние семьи оценивают примерно в $14 млрд. Большинство из них принадлежит Нассефу Савирису, младшему сыну Онси Савирису — $9,1 млрд. Нассеф владеет 6% акций Adidas и 5% акций в Madison Square Garden Sports в Нью-Йорке — это место проведения международных спортивных соревнований и домашняя арена для команд НХЛ и НБА. Нассеф Савирис также владелец всемирно известных "Никс" НБА и "Рейнджерс" НХЛ.

Такие гиганты есть в каждой стране региона. В Катаре – Al Faisal Holding. Это один из крупнейших холдингов Катара, который имеет более чем 50-летнюю историю и работает в 8 кластерах бизнеса. Кстати, в прошлом году они подписали ряд меморандумов с украинскими министерствами о начале сотрудничества в агросфере, туризме и развитии гостиничного бизнеса в Украине.

В ОАЭ можно упомянуть Al Ghurair Group, принадлежащую семье Аль Гурейр с 1960 года. После смерти основателя Al Ghurair Group Саифа Аль Гурейра холдингом руководят шесть его сыновей.

Al Ghurair Group – это одна из крупнейших групп семейного бизнеса на Ближнем Востоке. География их работы распространяется на страны Залива, Северной Америки и Европы — более чем в 20 странах мира. Группа имеет три основных направления бизнеса: производство, недвижимость и инвестиции. Например, одна из компаний Al Ghurair Group, Taghleef Industries – один из крупнейших мировых производителей двухосно ориентированной полипропиленовой пленки, используемой в пищевой упаковке.

В Саудовской Аравии есть Kingdom Holding, принадлежащая Аль Валид ибн Талалу — племяннику короля КСА и внуку основателя Королевства. Forbes оценивает состояние ибн Талала в $20 млрд. Kingdom Holding инвестирует в коммерческую недвижимость, финансовые услуги, туризм, гостиничный сектор, нефтехимию, авиацию и технологии.

Среди крупнейших проектов в портфеле компании — Four Seasons Hotels & Resort (45%), KADCO Egypt (100%), Flynas (33%), а также Kingdom Hospital-Consulting Clinics (100%), Kingdom Hotels Investments (100%) и Kingdom Schools (100%) в Саудовской Аравии.

Все эти компании являются бюджетообразующими не только в своих странах, но и в регионе, а иногда и целых отраслях в мире.

Поэтому если в Украину придет с инвестицией хотя бы один такой пример — это будет сигналом для остальных, что Украина является надежной страной для инвестирования.

Важная роль рекомендаций и офисной коммуникации

На Востоке важно быть представленным кем-то изнутри сообщества – на этом будет строиться доверие отношений. При этом одним из важнейших элементов является коммуникация с дипломатическим корпусом и политической верхушкой.

В восточном менталитете государство — важный элемент, а значит, и его представители пользуются большим авторитетом. Дипломат – лицо страны.

Все важные встречи, особенно если речь идет о политических встречах, должны проводиться через посольства. Для нас это бюрократические условности, а для восточного человека это элемент доверия.

Быстрые решения

Раньше существовал миф, что Запад принимает решение быстрее Востока.

Сегодня ситуация кардинально изменилась – старый мир тяготеет к взвешенности и позиции ожидания, в то время как восточные страны склонны принимать быстрые решения. Из-за исчерпаемости природных ресурсов им важно трансформировать страну — перейти от сырьевой экономики к конкурентной.

Посмотрите на Саудовскую Аравию. Сегодня они с необычайной скоростью строят целые города. Например, в 2017 году они начали строить город Неом, который будет в 33 раза больше, чем Нью-Йорк.

В нем не будет наземного транспорта, а все перевозки будут проходить под землей. Электроэнергию будут производить солнечные батареи и другие возобновляемые источники энергии. Еда в городе будет обеспечиваться с помощью новых технологий и ферм по опреснению морской воды. Большинство работ по обслуживанию города будут выполнять роботы. Первых туристов Неом собирается принимать уже в 2024 году. То есть саудитам нужно 7 лет, чтобы построить 33 Нью-Йорка.

Параллельно Эмираты планируют построить первый в мире зеленый город с нулевым выбросом углекислого газа – Масдар. Город будет обеспечиваться возобновляемыми источниками энергетики и будет иметь полную систему переработки отходов городской деятельности.

Темпы развития стран Залива сегодня впечатляют. И у Украины сегодня есть только один шанс заинтересовать их и удержать в стране — создать финансовые инструменты и условия для защищенности и развития инвестиций.

Так, как было до этого — "дайте денег сейчас, а домашнее задание мы сделаем потом" — уже не работает. Восточные страны работают на результат, поэтому домашнее задание Украина должна делать уже сейчас. Ведь страны, которые смогли создать оазис в пустыне, не понимают никаких оправданий.