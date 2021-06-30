Крымский вопрос. Почему Украине нужен закон о коренных народах?

История моей семьи родом из Крыма. Мои деды были первыми из крымских татар Алушты, которые учились в первой крымскотатарской школе и знали русский язык. После школы дед Сейт-Ибраим работал писарем, а затем стал Алуштинским сельским головой. Позже он занимался международной торговлей и даже открыл одну из первых кофеен в Алуште.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Другой прадед Амет Мустафа в 18 веке был имам-хатыбом первой Алуштинского мечети. Современным языком — это консультант по вопросам права.

Крымские татары в Крыму пережили многое — несколько иммиграций после аннексии Крыма Россией в 1783 году, депортации в 1944 году, раскулачивание со стороны советской власти. Уже восьмой год мы переживаем временную оккупацию наших земель.

Вся история крымскотатарского народа сосредоточена в Крыму. После распада Советского Союза, крымские татары были одной из самых активных проукраинских сил на полуострове. Например, даже сейчас, из более сотни политзаключенных, которых сегодня незаконно арестовал оккупант, две трети — это крымские татары.

Но на тридцатом году независимости Украины наши права, как коренного народа, до сих пор не были закреплены в законодательстве. Только сейчас, мы, наконец, закладываем фундамент в вопрос защиты прав коренных народов — 18 мая президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект о коренных народах, как неотложный. Это, без преувеличения, исторический документ.

Почему это важно?

Сегодня в Украине проживает более 350 000 крымских татар. Большинство из них остались жить во временно оккупированном Крыму.

Ежедневно Кремль продолжает политику репрессий и запугивания крымских татар. Только за первый квартал 2021 года российские силовики в Крыму задержали 146 человек — большинство из них крымские татары.

В российских тюрьмах до сих пор остаются незаконно заключенными более 100 граждан Украины, большинство из них — крымские татары.

Россия распространяет пропаганду и стереотипы относительно крымских татар, делая их экстремистами и террористами.

Она запрещает общаться на крымскотатарском языке, выпускать национальные медиа, запрещает религиозную деятельность и преследует независимые СМИ.

Например, несколько дней назад политзаключенного Сервета Газиева вывели из зала суда только за то, что он говорил на крымскотатарском языке.

На фоне такого системного уничтожения крымскотатарского народа, крымским татарам нужна государственная поддержка со стороны Украины.

Конституция Украины говорит, что права коренных народов определяются исключительно законами Украины. А самого закона, который их определяет, до сих пор нет. Итак, юридических оснований для защиты своих прав и гарантий в крымских татар сейчас тоже нет.

Что будет в законе?

Ключевое и самое главное – мы, наконец, вводим в украинское правовое поле определение, кто такие коренные народы.

Коренной народ — это этническая общность, исторически сформировавшаяся на территории Украины и имеющая свой язык, культуру, традиции. Коренной народ также может иметь собственные культурные и представительные органы.

Главное — то, что коренные народы не имеют другой Родины, кроме Украины. Очень важно, что речь идет именно о коренных народах, которые сформировались на территории Украины. Сейчас в Украине таких три народа — крымские татары, караимы и крымчаки,

Часто коренные народы путают с национальным меньшинством, но это неправильно.

В Украине проживает более 100 различных национальностей. Есть поляки, румыны, болгары, русские, армяне, грузины, азербайджанцы и многие другие. Они — представители национальных меньшинств, поскольку имеют исторические государства за пределами Украины. Коренные же народы имеют Родину, но не имеют другой отдельного государства где-то в мире, кроме Украины.

Какие еще будут нововведения?

Предлагается закрепить культурные, образовательные и языковые права коренных народов.

Сегодня, после репрессий в Крыму со стороны оккупационных властей, создание и поддержка в Украине крымскотатарских организаций — это единственный шанс не дать исчезнуть языку и культурной самобытности нашего народа.

Также законопроект предлагает предоставлять, при необходимости, финансовую поддержку представительным органам коренных народов.

В документе также предлагается включать представителей коренных народов в состав украинских делегаций на международной арене.

Этот законопроект — правильный и важный сигнал и украинскому народу, и миру.

Украина уважает и заботится о народах, которые на протяжении веков жили и развивали страну. Особенно это важно во времена, когда оккупант запрещает деятельность Меджлиса, преследует и бросает в тюрьмы всех, кто имеет отличное от режима мнение.

Важно

Крымские татары просят Зеленского поднять вопрос введения мониторинговой миссии в Крым

Очень важный момент — не путать закон о коренных народах и закон о национальных меньшинствах. Это взаимосвязанные, а не взаимоисключающие документы. Потому что закон, который защищает права национальных меньшинств уже есть в Украине — его приняли еще в 1992 году.

И сейчас, кстати, мы с коллегами в парламенте активно работаем над его новой версией, которая будет актуальнрй и учтет потребности всех сообществ. Но это тема для отдельного текста.

Поддерживая права коренных народов, мы не ущемляем права национальных меньшинств. И это — самый главный месседж.