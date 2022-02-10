Арабські гроші для України: 5 речей, які треба знати про східний бізнес-менталітет

Минулого року Україна запустила перший концесійний проєкт – катарська компанія QTerminals отримала управління миколаївським портом Ольвія на 35 років. Йдеться про залучення інвестицій у порт у розмірі 3,4 млрд гривень. А в грудні 2021 року катарські Qatar Airways відкрили новий авіарейс Доха-Одеса.

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До цього влітку Саудівська Аравія запустила перший в історії двосторонніх відносин прямий авіарейс Ріяд-Київ. Наразі активно йдуть переговори між нашими урядами щодо посилення співпраці між країнами в агросфері. А за 4 роки до цього саудівська аграрна інвестиційна компанія SALIC уклала найбільший в історії України контракт у сільгоспсекторі – купила український агрохолдинг "Мрія".

На найвищих рівнях минулого року в Україну приїжджали урядові делегації з ОАЕ та Катару – обговорювали перспективи інвестування в інфраструктуру, агросферу та енергетику.

Зацікавленість Україною в країнах Перської (Арабської) затоки з кожним роком зростає.

І один із найсерйозніших викликів, які стоять сьогодні перед українськими елітами, — вміти правильно спілкуватися зі східними країнами. Так, межа жорстких відмінностей між культурами поступово стирається, особливо коли йдеться про бізнес. Але все ще залишаються деякі особливості роботи зі східними країнами, на які слід звернути увагу.

Відсутність політичних циклів

Західні країни живуть у парадигмі зміни владних еліт кожні 5-10 років. Грубо кажучи, будь-який глава держави, керівна партія чи коаліція мають дедлайни. Не впорався із поставленим завданням або не виконав обіцянки – на наступних виборах буде важко отримати підтримку виборців.

На Сході ситуація інша – там панують династичні зобов'язання.

Країни Затоки – це монархії, які можуть будувати свої стратегії у довгостроковому вимірі без відволікань на передвиборні перегони кожні 5 років.

Добробут всього населення у пріоритеті

Те, що на Сході політичним лідерам не потрібно раз на 5 років переобиратися на нові терміни або щомісячно стежити за соціологічними опитуваннями та рейтингами, не означає, що вони не дбають про своє населення.

Лідери країн Затоки максимально орієнтовані на загальний добробут населення. Від того, як вони успішно працюватимуть, залежить, у якому стані їхні діти отримають керівництво країною. Йдеться не лише про фінансові показники.

Наприклад, у Саудівській Аравії в рамках стратегії Vision-2030 активно працюють над пропагандою здорового способу життя. Як результат, якщо раніше в країні спортом хоча б раз на тиждень займалося лише 13% людей, то сьогодні майже кожен п'ятий (20%).

Мета Vision-2030 Саудівської Аравії — зменшити залежність та диверсифікувати економіку та саме збільшити "нафтові" доходи в рази. Одними з двигунів економіки Королівство вважає молодь — у планах не просто знизити рівень безробіття серед молоді майже вдвічі, а й залучити молодих людей до реформ та змін у країні.

Багато організацій у Саудівській Аравії створили та запустили програми та проєкти, спрямовані на розширення можливостей молоді Саудівської Аравії, щоб збільшити їхню соціальну участь у рамках Національної програми трансформації.

Сильна культура сімейних бізнесів

Сімейні бізнеси на Сході можуть формувати порядок денний держави. Їхні представники — це, простими словами, бізнес-посли своїх країн. Якщо хочеш зрозуміти, як працює бізнес на Близькому Сході, потрібно добре орієнтуватися в тому, якій династії яка компанія належить, коли вони були засновані й на які сектори економіки вони впливають.

Наприклад, є єгипетський конгломерат Orascom, що належить сім'ї Савіріс. Онсі Савіріс, який був патріархом сім'ї, заснував компанію півстоліття тому. Історія Orascom почалася з п'яти працівників у 1976 році. Сьогодні це одна з найбільших компаній Єгипту, яка працює в понад 25 країнах світу та в якій зайнято понад 120 тисяч людей. Orascom Group спеціалізується на телекомунікаціях, будівництві, туризмі, індустрії та розробках.

Сім'я Савіріс – найбагатша родина Єгипту, за версією Forbes. Статки сім'ї оцінюють приблизно в $14 млрд. Більшість із них належить Насефу Савірісу, молодшому синові Онсі Савірісу — $9,1 млрд. Насеф володіє 6% акцій Adidas і 5% акцій у Madison Square Garden Sports у Нью-Йорку — це місце проведення міжнародних спортивних змагань та домашня арена для команд НХЛ та НБА. Насеф Савіріс також власник всесвітньо відомих "Нікс" НБА та "Рейнджерс" НХЛ.

Такі гіганти є в кожній країні регіону. У Катарі Al Faisal Holding. Це один із найбільших холдингів Катару, який має понад 50-річну історію та працює у 8 кластерах бізнесу. До речі, минулого року вони підписали низку меморандумів з українськими міністерствами щодо початку співпраці в агросфері, туризмі та розвитку готельного бізнесу в Україні.

В ОАЕ можна згадати Al Ghurair Group, що належить сім'ї Аль Гурейр з 1960 року. Після смерті засновника Al Ghurair Group Саїфа Аль Гурейра холдингом керують шість його синів.

Al Ghurair Group – одна з найбільших груп сімейного бізнесу на Близькому Сході. Географія їхньої роботи поширюється на країни Затоки, Північної Америки та Європи – в понад 20 країнах світу. Група має три основні напрямки бізнесу: виробництво, нерухомість та інвестиції. Наприклад, одна з компаній Al Ghurair Group, Taghleef Industries – один з найбільших світових виробників двоосно орієнтованої поліпропіленової плівки, яку використовують у харчовій упаковці.

У Саудівській Аравії є Kingdom Holding, що належить Аль-Валід ібн Талалу — племіннику короля КСА та онуку засновника Королівства. Forbes оцінює статки ібн Талала в $20 млрд. Kingdom Holding інвестує в комерційну нерухомість, фінансові послуги, туризм, готельний сектор, нафтохімію, авіацію та технології.

Серед найбільших проєктів у портфелі компанії — Four Seasons Hotels & Resort (45%), KADCO Egypt (100%), Flynas (33%), а також Kingdom Hospital-Consulting Clinics (100%), Kingdom Hotels Investments (100%) та Kingdom Schools (100%) у Саудівській Аравії.

Всі ці компанії є бюджетоутворювальними не тільки у своїх країнах, а й у регіоні, а іноді й цілих галузях у світі.

Тому якщо в Україну прийде з інвестицією хоча б один такий приклад — це буде сигналом для решти, що Україна є надійною країною для інвестування.

Важлива роль рекомендацій та офісної комунікації

На Сході важливо бути кимось представленим зсередини спільноти – на цьому будуватиметься довіра відносин. Водночас одним із найважливіших елементів є комунікація з дипломатичним корпусом та політичною верхівкою.

У східному менталітеті держава — важливий елемент, а отже, і її представники мають великий авторитет. Дипломат – особа країни.

Усі важливі зустрічі, особливо якщо йдеться про політичні зустрічі, мають проводитись через посольства. Для нас це бюрократичні умовності, а для східної людини це є елемент довіри.

Швидкі рішення

Раніше існував міф, що Захід приймає рішення швидше за Схід.

Сьогодні ситуація кардинально змінилася – старий світ тяжіє до виваженості та позиції очікування, тоді як східні країни схильні приймати швидкі рішення. Через вичерпність природних ресурсів, їм важливо трансформувати країну — перейти від сировинної економіки до конкурентної.

Подивіться на Саудівську Аравію. Сьогодні вони з надзвичайною швидкістю будують цілі міста. Наприклад, у 2017 році вони почали будувати місто Неом, яке буде у 33 рази більше, ніж Нью-Йорк.

У ньому не буде наземного транспорту, проте перевозитимуть під землею. Електроенергію вироблятимуть сонячні батареї та інші відновлювані джерела енергії. Їжу в місті забезпечуватимуть за допомогою нових технологій та ферм з опріснення морської води. Більшість робіт з обслуговування міста виконуватимуть роботи. Перших туристів Неом збирається приймати вже 2024 року. Тобто саудитам потрібно 7 років, щоб збудувати 33 Нью-Йорки.

Паралельно Емірати планують збудувати перше у світі зелене місто з нульовим викидом вуглекислого газу – Масдар. Місто забезпечуватимуть відновлювані джерелама енергетики, та воно матиме повну систему перероблювання відходів міської діяльності.

Темпи розвитку країн Затоки сьогодні вражають. І Україна сьогодні має лише один шанс зацікавити їх і утримати в країні — створити фінансові інструменти та умови для захищеності та розвитку інвестицій.

Так, як було до цього – "дайте грошей зараз, а домашнє завдання ми зробимо потім" – вже не працює. Східні країни працюють на результат, тому домашнє завдання Україна має виконувати вже зараз. Адже країни, які змогли створити оазис у пустелі, не розуміють жодних виправдань.