Турция завершает и выигрывает. Почему Эрдоган вернул командиров "Азова" и впустил в НАТО Швецию

Лидер Турции Эрдоган изменил свое мнение по поводу членства Швеции в НАТО и разрешил вернуться в Украину командирам "Азова", что находиться на территории страны под его личные гарантии. Фокус узнавал, что стало причиной таких действий турецкого политика и чего ждать от освобожденных "азовцев".

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В последние дни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал едва ли не главным нюзмейкером на мировой политической арене. Сначала он согласился отпустить в Украину командиров гарнизона Мариуполя, включая офицеров полка "Азов", находившихся на территории Турции под его личные обязательства и гарантии.

Напомним, пять командиров обороны "Азовстали" — Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега — были обменены на 55 российских пленных в сентябре 2022 года. Одним из условий обмена было их пребывание в Турции до окончания войны в Украине.

Это решение Эрдогана вызвало незаурядные истерики в российском информационном пространстве и среди официальных лиц. Сам факт обмена командиров обороны "Азовстали" в 2022 году был воспринят с критикой — наиболее демонизированного врага, которого в России даже боятся вспоминать, обменяли, а затем вообще вернули домой. Спикер российского президента Дмитрий Песков отреагировал на возвращение защитников "Азовстали" из Турции в Украину, заявив, что это "нарушение имеющихся договоренностей".

Спикер Путина Дмитрий Песков обвинил Эрдогана в нарушении договоренностей Фото: ТАСС

Главный адепт кремлевских крайностей депутат Госдумы Алексей Журавлев обвинил Эрдогана в измене и лжи.

"Помнится, Эрдоган лично гарантировал, что командование нацистского "Азова" под домашним арестом в Турции будет до окончания боевых действий. Что ж, ждем, как он публично сам себе отрежет язык, как в древности, бывало, поступали с янычарами, которые не держат свое слово", — заявил он.

Впоследствии президент Турции заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО. Как говорится, контрольным выстрелом стало его решение передать на ратификацию в парламент протокол о членстве Швеции в Альянсе. Последний год Анкара последовательно блокировала попытки скандинавской страны присоединиться к НАТО из-за якобы покрытия лидеров курдской оппозиции.

Почему Эрдоган изменил мнение

Подобные изменения в политическом поведении Эрдогана спровоцировали волну мнений, что турецкий лидер стал видеть слабость кремлевского режима и лично Владимира Путина, поэтому решил отвернуться от него. На самом деле дела несколько иные, хоть и не без РФ.

По словам политического эксперта Максима Джигуна, ключевым моментом решения Эрдогана по Швеции стало окончание президентских выборов в Турции. Действующему лидеру не нужно больше бороться за голоса турецких националистов и противопоставлять ислам Западу.

"Кейс Швеции был успешно сгенерирован Эрдоганом для борьбы за приверженность избирателей — он вообще мастер таких интриг. Пока он победил на выборах и должен думать как спасать экономику страны в глубоком кризисе, национальная валюта обесценивается, а ресурсов на инфраструктурные проекты нет", — говорит Фокусу Джигун.

Эксперты отмечают, что для Эрдогана не существует союзнических интересов, его главным двигателем является интерес Турции. Уже много лет окружение политика пытается создать ему образ "отца нации", этакого современного Кемаля Ататюрка.

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"Своими радикальными заявлениями и действиями Эрдоган пытается показать, что он надежный партнер, с которым можно договариваться. В первую очередь США. Еще одной причиной можно назвать то, что у РФ закончились средства, которые она вкладывала в поддержку Турции. Сюда же нужно добавить постоянное терроризирование Кремлем вопроса "зернового соглашения", от которого Анкара имеет свою выгоду", — отмечает Фокусу Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Он объясняет, что Эрдоган хочет воспользоваться окном возможностей и разблокировать вопросы интеграции в ЕС. Анкара еще в 1999 году получила статус кандидата. В начале своего политического правления Эрдоган постоянно говорил о европейском измерении, евроинтеграции. Но в 2007 году Турции заявили, что страна не готова к вступлению в ЕС из-за нарушений прав человека и отсутствия верховенства права. А в 2016 году переговоры о вступлении остановились вообще. Сюда же следует упомянуть проблему Северного Кипра, без его решения вопрос евроинтеграции не будет стоять.

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"Турция сейчас в очень затруднительном положении, и политическим лидерам нужно искать пути выхода из него. Именно рынки на сотрудничество с США и ЕС могут помочь в этом. Понятно, что без изменений прав человека в стране ничего не изменится, но то, что процесс разблокирован и он начался уже положительно для всех", — добавляет Джигун.

Где ждать командиров "Азова"

Командиров "Азова" встречали в Украине аплодисментами и с надеждами. Во Львове Денис Прокопенко (позывной "Редис") и Святослав Паламарь (позывной "Калина") подчеркнули, что они будут продолжать свою работу, ведь военные и давали присягу Родине. Пока не известно о причинах, которые могут мешать им вернуться в службу.

Политический аналитик Петр Черник называет возвращение "азовцев" очень серьезной имиджевой, идеологической и дипломатической победой для Украины. Но не считает, что это как-то отразится на состоянии Сил обороны Украины.

"По моему мнению, их использование на поле боя будет нерациональным решением на сегодняшний момент. Ребята имеют колоссальный опыт боевых действий в условиях города, никто, как они разбирается в этом лучше. Поэтому, логично было бы направить их на инструкторскую, подготовительную работу нового командного состава. Повторюсь еще раз, их опыт неоценим, они заслужили признание и уважение", — рассказывает он Фокусу.

Командиры "Азова" уже выразили свою готовность вернуться в боевой строй к своим боевым товарищам Фото: пресс-служба Офиса президента

С ним не согласен политический эксперт Павел Нарожный, который считает, что "азовцы" стремятся поскорее вернуться в боевой строй. Они могут выполнять инструкторские функции в своих подразделениях, но их знания и опыт больше нужны на командирских местах. Более того, в каждой бригаде есть свои инструкторы, выполняющие задачи по обучению и подготовке новых кадров.

"Ребята с большим опытом, отличными лидерскими качествами, мне кажется, что они рвутся в бой, им ближе именно там, возмездие, формирование обменного фонда, ведь в плену еще достаточно бойцов "Азова", чем инструкторская работа", — объясняет Фокусу Нарожный.

Фокус обратился за комментарием к командованию полка "Азов" по поводу будущих планов и сроков вероятного возвращения в боевой строй освобожденных командиров. Ответ будет опубликован сразу после его получения.

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