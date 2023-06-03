Встреча в Анкаре. Сможет ли Эрдоган посадить за общий стол Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин собираются в Турцию на встречу с новоизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Дата и место до последнего держатся в тайне, вероятно это может произойти во время инаугурации 3-4 июня. Фокус узнавал смогут ли пересечься графики обоих президентов и чего надо ждать от этого визита.

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Интрига сохранялась еще несколько дней назад — поедет ли Путин в Анкару. Некоторые турецкие медиа предположили такую возможность, отметив, что визиты президента страны-агрессора и Владимира Зеленского могут состояться один за другим. Темы для разговоров: война РФ против Украины и "зерновая сделка". Однако вскоре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, хотя и подтвердил, что Путин и Эрдоган договорились встретиться в ближайшее время, однако сказал: на инаугурации Россию будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин. О визите Зеленского в Турцию в Киеве до сих пор молчат. Хотя эксперты предполагают, что президент Украины будет присутствовать в Анкаре.

"Особые отношения": почему Путин называет Эрдогана другом

В конце мая Реджеп Эрдоган победил на президентских выборах в Турции. Гонка для него оказалась непростой задачей. Его ближайший конкурент Кемаль Киличдароглу проиграл с минимальной разницей голосов — всего 4%. Накануне голосования последний заявил о вмешательстве России в голосование. "Дорогие российские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжить нашу дружбу после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", — написал он в Twitter 12 мая, продублировав сообщение на русском и турецком языках.

Как известно, связи Турции и России на разных уровнях достаточно давние и прочные. И независимо от того, кто возглавил бы Турцию, остались бы такими. Особенно с Эрдоганом. Они друг друга неоднократно называли друзьями. В частности, в интервью CNN Эрдоган заявил, что будет продолжать углублять отношения с Россией и поделился тем, что "у нас с Путиным особые отношения".

"Сейчас Путину больше нужен Эрдоган, чем Эрдогану Путин", — комментирует Фокусу директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Эрдоган не без труда победил своего конкурента на выборах президента Турции Фото: Getty Images

Во-первых, эти две страны наращивают экономические связи. Например, с 2014 года построили несколько трубопроводов, которые поставляют российский газ на юг Европы. Сейчас речь идет о строительстве в Турции газового хаба, который поможет России, смешивая топливо, поставлять "товар" европейским покупателям. Или же Россия строит на юге Турции первую атомную электростанцию — "Аккую". В апреле 2023 года уже состоялся ввоз из РФ ядерного топлива для нее. И хотя Эрдоган называет строительство "большим национальным проектом", на самом деле это результат соглашения между правительствами Турции и РФ, а эксплуатировать ее будет российский гигант "Росатом". Турки в свою очередь пытаются заполнить те бизнес-ниши, которые образовались из-за прекращения работы с РФ в связи с агрессией РФ и западными санкциями.

Во-вторых, Россия продает или может продавать Турции оружие. В 2017-м страна купила у России систему С-400, за что получила огромную порцию критики со стороны НАТО. А когда США исключили Турцию из программы приобретения самолетов F-35, Эрдоган упомянул о возможности приобретения российских истребителей Су-35.

В-третьих, Турция помогает России обходить западные санкции. К примеру, были попытки ЧВК "Вагнер" приобрести военные системы у иностранных поставщиков и отправить это оружие через Турцию. Об этом говорится в "слитых" в сеть секретных документах Пентагона. Также, эксперты говорят, Турция может быть посредником в поставках в РФ секретных технологий, электроники, чипов, компонентов транспортных средств, которые используют в военных целях. Кроме того, российские подсанкционные олигархи и представители власти имеют имущество в Турции, которое не является там под угрозой конфискации.

И, конечно, не стоит забывать, что в 2016 году Россия помогла Эрдогану во время так называемой попытки государственного переворота. Тогда же отношения двух стран начали значительно улучшаться. Отметим, что еще в 2015 году они были почти враждебными — из-за сбития Турцией российского самолета Су-24 в своем воздушном пространстве.

Однако, эксперты отмечают, что несмотря на такие тесные связи и публичные заявления, на самом деле, Эрдогана и Путина сложно назвать друзьями. Они — противники, которые пытаются бороться за человеческие и природные ресурсы, политическое влияние в Африке, на Ближнем Востоке, Кавказе и даже Балканах. И Украина также предмет такого спора.

Украинский вопрос на повестке дня Эрдогана

После победы Эрдогана на выборах президент Владимир Зеленский одним из первых поздравил его с победой и заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства.

Эксперты говорят, что следует ожидать, что отношения между Киевом и Анкарой будут оставаться деловыми — Турция будет пытаться выступить посредником в отношениях с Украиной и получать выгоду для себя.

"Вопрос "зернового коридора" для Турции — это вопрос собственных экономических интересов, — говорит Фокусу политический эксперт Максим Джигун, — В условиях падения экономики, инфляции и обесценивания турецкой лиры, им нужно поднимать экономику, а зерновой коридор помогает это сделать, потому что большинство судов, которые вывозят украинское зерно — турецкие. Турция имеет право первой и со скидками покупать украинское зерно и перепродавать его. Это фактор влияния Эрдогана на африканские страны, куда он потом привозит зерно и выглядит лидером, который защищает бедные народы от голода. Это двусторонний интерес".

Турции еще долго придется приходить в себя от последствий землетрясений, падения экономики и инфляции валюты Фото: Turkeyinlife

Последние девять лет действия Анкары нельзя называть антиукраинскими. С момента оккупации в 2014 году российскими войсками Крыма Анкара не раз заявляла, что не будет признавать аннексированные российскими украинские территории. Впоследствии начала продавать Украине оружие — беспилотники "Байрактар". Уже после начала полномасштабного вторжения Турция начала блокировать морские проливы, не допуская увеличения количества кораблей флота РФ в водах Черного моря. Сейчас от нее зависит экспорт украинского зерна, а иногда и обмен или освобождение украинских пленников.

О чем будут говорить Эрдоган и Зеленский

Накануне инаугурации эксперты склоняются: Владимир Зеленский должен был бы поехать в Анкару, потому что Турция для Украины важная страна. К тому же во время мероприятия можно было бы поговорить не только с Эрдоганом, но и лидерами других стран, близких к Турции. Но в военное время все подобные поездки зависят от мер безопасности.

"По поводу визита Зеленского на инаугурацию, мы видим, что после визита президента Зеленского в США началась фактически новая страница этой войны. Президент начал не только быть на месте и координировать процесс обороны украинского государства, но и активнее участвовать в различных форматах партнерств с иностранными государствами, понимая, что личные визиты президента дают гораздо большую эффективность, чем разговоры по телефону и заочная поддержка иностранных лидеров Украины, — говорит Максим Джигун, — Личная коммуникация намного эффективнее и многосторонней, может охватить более широкий круг вопросов. Поэтому поездка Зеленского в Турцию на инаугурацию Эрдогана — очень реалистичный план действий".

Он отмечает, что эта поездка может быть важна, ведь с начала полномасштабной войны Владимир Зеленский общался с Эрдоганом только в онлайн формате, при том, что Турция остается одним из ключевых международных игроков в контексте российско-украинской войны. "И потому, что Турция сохранила нейтралитет, а Эрдоган выстраивает посредническую миссию и функцию. И потому, что Турция активно вовлечена в реализацию зернового коридора", — добавляет он.

Последние девять лет власти Эрдогана нельзя называть антиукраинскими

"Зеленский поедет, не вижу препятствий, — убежден и директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, — Для нас Турция очень важный партнер. Нам важно подтвердить готовность Турции помогать по нескольким направлениям. В частности, по вступлению Украины в НАТО, переговоров по "зерновым соглашениям", военно-техническому производству, согласование и координация внешнеполитических изменений в рамках сотрудничества и работа с турецкими экспертами и из окружения Эрдогана".

Джигун также думает, что в Анкаре Зеленский может лоббировать вопрос вступления в НАТО, и не только Украины.

"Мы понимаем, что Эрдоган имеет немало сложностей в отношениях со странами НАТО и самим НАТО — блокирует вступление Швеции. Турция фактически единственная страна, которая это делает, — добавляет эксперт, — И здесь, Зеленский, как фигура довольно видимая на международной площадке, мог бы попытаться этот вопрос решить или хотя бы побудить Эрдогана к большей уступчивости в контексте отношений коллективного мероприятия с Турцией. В Турции, особенно во время последней избирательной кампании была заметна тенденция, как изменилась риторика Эрдогана — она стала очень антизападной, антиамериканской. В одном из своих выступлений тот даже сказал, что в случае проигрыша выборов, можно считать, что в Турции произошел американский переворот. Сейчас возможностей подступиться к Эрдогану у кого-то другого, скажем, западных лидеров НАТО, нет. А Зеленский, как человек, который бесспорно заинтересован в окончании войны в своей стране и интегрировать нас в НАТО, может. Вот так многоходовка. С одной стороны подставить плечо НАТО, а с другой — пролоббировать собственные вопросы".

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В целом поездка Зеленского в Анкару — это возможность донести международным партнерам, что переговоры с Россией возможны без Путина, потому что он не легитимный субъект международной политики.

"Переговоры также возможны только на условиях, которые Украина определяет для себя приемлемыми. то есть это выход российских войск за пределы Украины и во-вторых — не замораживание конфликта, а его завершающая фаза с возвращением всех территорий без всяких компромиссов. И Эрдоган имеет абсолютное понимание, относительно позиции Украины", — добавляет Джигун.

Приедет ли Путин на инаугурацию Эрдогана

Что касается Путина, то его встреча с Эрдоганом хотя и проанонсирована, но детали ее неизвестны. Эксперты предполагают, что она может состояться не в Турции, а на территории России.

Можно заметить, что в последнее время Путин не выезжает из страны — крайний раз покидал ее в декабре 2022 года из-за поездки в Беларусь. В Анкару, как уже отмечалось, едет Володин. Вероятно, оглядываясь на решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на его арест за причастность к депортации украинских детей, российский лидер опасается. И хотя Турция не ратифицировала Римский статут и не признает юрисдикцию суда в Гааге (в отличие от 123 стран мира), Путин может все равно может не рискнуть уехать.

"Думаю, что у Путина действует служба личной безопасности. Исходя из ордера на арест — разное может произойти. Никто сейчас Путину не может гарантировать стопроцентной безопасности за пределами собственной страны. К тому же не понятно, как Путин будет чувствовать себя рядом с другими политиками, учитывая ордер на арест. Путин и его окружение очень боятся, что российского президента будут игнорировать все, с ним никто не будет общаться. Они пытаются избежать не только физической, но и репутационной угрозы для своего лидера", — добавляет директор Центра ближневосточных исследований Семиволос.

У президентов особые отношения, но сейчас Путину больше нужен Эрдоган, чем Эрдогану Путин

Что касается предмета разговора, то эксперты убеждены, что не стоит ждать ничего нового от встречи Эрдогана и Путина: последний традиционно будет выдвигать свои требования, которые не являются чем-то новым для Украины. А это возобновление поставок аммиака, присоединение банка к системе SWIFT российских банков и переговоры с Украиной на условиях Москвы.

Но Владимир Зеленский уже несколько раз повторял, что никаких разговоров не будет до того момента, как россияне уйдут с территории Украины. "Поэтому объективно — не о чем говорить. Думаю турки тоже мониторят информационное пространство и понимают это", — заключает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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