Путин передумал ехать на открытие атомной станции "Аккую" в Турции, — СМИ

По словам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, его российский коллега будет присутствовать на мероприятии по видеосвязи, хотя ранее местные СМИ анонсировали полноценный визит главы Кремля.

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Президент России Владимир Путин не приедет на открытие атомной станции "Аккую" в турецком городе Гюльнар, а будет присутствовать по видеосвязи. Об этом в среду, 19 апреля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган местному телеканалу TRT Haber.

"Г-н Путин будет присутствовать на церемонии в режиме видеоконференции. Первый энергоблок начнет вырабатывать электроэнергию. Десять процентов электроэнергии нашей страны будет обеспечиваться за счет этой электростанции", — рассказал Эрдоган.

Ожидалось, что Путин должен был принять непосредственное участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую".

По словам турецкого президента, атомная электростанция предотвратит импорт природного газа. Всего на АЭС 4 энергоблока, которые будут введены в эксплуатацию с разницей в один год. В Анкаре рассчитывают, что это принесет экономике страны 6,5 миллиарда долларов.

Турецкие СМИ анонсировали визит Путина в Турцию

27марта турецкое изданиеDikGazete сообщала, что визит Владимира путина в Турцию запланирован на 29 апреля. Тогда СМИ подробно расписали программу визита российского президента:

обсуждение вопросов российско-турецкого партнерства;

посещение зоны землетрясение и ифтар с жертвами (вечерний прием пищи во время месяца Рамадан);

официальное поздравление Путина с наступлением месяца Рамадан;

совместное открытие первого блока атомной электростанции "Аккую".

Впрочем, уже 30 марта Эрдоган не был так уверен в визите своего коллеги. Как сообщали местные СМИ, турецкий лидер заявил, что Путин либо приедет, либо поприсутствует дистанционно — в режиме видеоконференции.

Строительство АЭС "Аккую" в Турции

10 марта 2021 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта по телемосту дали старт строительству третьего блока АЭС "Аккую".

Фото: Википедия

АЭС "Аккую" сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 года. Ожидается что станция будет выдавать 10 % энергии от общих потребностей страны.

Напомним, 18 апреля российские СМИ сообщили, что "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным предварительно запланирована на 8 июня текущего года и будет проходить в Гостином дворе.