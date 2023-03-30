Эрдоган ожидает приезда Путина в Турцию в апреле, — CNN

По словам президента Турции, российский лидер может приехать на открытие атомной электростанции на средиземноморском побережье в городе Гюльнар.

Related video

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 27 апреля президент России Владимир Путин может прибыть в республику с официальным визитом. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает CNN Tukr со ссылкой на эфир местного телевидения.

По словам Эрдогана, российский президент может приехать на открытие атомной электростанции "Аккую", которая строится на средиземноморском побережье страны в городе Гюльнар.

"Угольные электростанции и электростанция "Аккую" — обязательное условие для нас. Мы откроем только одну из них 27-го числа… 27-го числа, возможно, приедет и господин Путин. Или же мы свяжемся с помощью онлайн-системы", — заявил Эрдоган.

По словам турецкого президента, для Анкары важно позаботиться о накоплении электроэнергии, чтобы в будущем не сталкиваться с проблемами ее дефицита.

"Мы должны позаботиться об этом в ближайшие 5 лет. Мир столкнулся с трудностями в области энергетики. Сначала Германия решила закрыть атомные электростанции. Сказав, что этого хочет Европа, Германия через некоторое время вернулась к атомной энергии. Уголь был очень важен для них. Они начали использовать уголь. Мы не попадем в их ситуацию", — отметил Эрдоган.

Строительство АЭС "Аккую" в Турции

Модель будущей АЭС "Аккую" Фото: Википедия

Согласно Википедии, АЭС "Аккую" сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 года. Ожидается что станция будет выдавать 10 % энергии от общих потребностей страны.

Напомним, 25 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным потребовал прекращения войны в Украине путем переговоров.

Ранее, 24 февраля, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган предложил Украине помощь в приближении мира.