Эрдоган призвал Путина немедленно прекратить войну в Украине, начав переговоры

Турция, по словам президента, придает большое значение мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Отдельно Эрдоган похвалил Путина за "позитивную позицию" по продлению "зерновой сделки" на 120 дней.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным потребовал прекращения войны в Украине. Об этом 25 марта пишет издание Daily Sabah, ссылаясь на сообщение Управления связи Турции.

Согласно официальному заявлению, Реджеп Эрдоган заявил о необходимости "немедленного перекращения российско-украинского конфликта путем переговоров", которому турецкая сторона придает большое значение. Он похвалил Владимира Путина за "позитивную позицию" по продлению "зерновой сделки" в Черном море, которую 18 марта Украина, Россия и Турция продлили еще на 120 дней.

Президенты также обговорили меры для укрепления отношений между их странами. Эрдоган отметил, что Турция и Россия развивать шаги экономическое сотрудничество по плану, согласованному на встрече в Сочи в августе 2022 года. Как напомнило СМИ, Путин и Эрдоган договорились увеличить объем двусторонней торговли до $100 млрд, а также укрепить взаимодействие в энергетической, торговой и экономической сфере.

20 марта МИД РФ пригрозило выходом страны из "зерновой сделки". Россияне решили сократить период продления договоренностей до 60 дней (до 18 мая), если с РФ не снимут все санкции и ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции. В таком случае они пообещали передавать зерно странам Африки.

24 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Владимир Путин не желает вести мирные переговоры. По словам немецкого политика, российский президент не предлагал провести встречу для урегулирования конфликта, поэтому война закончится только после вывода российских войск с территории Украины.