Ердоган закликав Путіна негайно припинити війну в Україні, почавши переговори

Туреччина, за словами президента, надає великого значення мирному врегулюванню російсько-українського конфлікту. Окремо Ердоган похвалив Путіна за "позитивну позицію" щодо продовження "зернової угоди" на 120 днів.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові з Володимиром Путіним вимагав припинення війни в Україні. Про це 25 березня пише видання Daily Sabah, посилаючись на повідомлення Управління зв'язку Туреччини.

Згідно з офіційною заявою, Реджеп Ердоган заявив про необхідність "негайного припинення російсько-українського конфлікту шляхом переговорів", якому турецька сторона надає великого значення. Він похвалив Володимира Путіна за "позитивну позицію" щодо продовження "зернової угоди" у Чорному морі, яку 18 березня Україна, Росія та Туреччина продовжили ще на 120 днів.

Президенти також обговорили заходи щодо зміцнення відносин між їхніми країнами. Ердоган зазначив, що Туреччина та Росія розвиватимуть кроки економічної співпраці за планом, узгодженим на зустрічі в Сочі у серпні 2022 року. Путін та Ердоган домовилися збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до $100 млрд, а також зміцнити взаємодію в енергетичній, торговій та економічній сферах.

20 березня МЗС РФ пригрозило виходом країни із "зернової угоди". Росіяни вирішили скоротити період продовження домовленостей до 60 днів (до 18 травня), якщо з РФ не знімуть усі санкції та обмеження на експорт сільськогосподарської продукції. У такому разі вони пообіцяли передавати зерно країнам Африки.

24 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Володимир Путін не бажає вести мирні переговори. За словами німецького політика, російський президент не пропонував провести зустріч для врегулювання конфлікту, тож війна закінчиться лише після виведення російських військ із території України.