"Путін не чекає на переговори": війна закінчиться, коли РФ виведе війська з України, — Шольц

За словами канцлера Німеччини, новини про готовність президента Росії сісти за стіл для мирних переговорів — фейк. Шольц озвучив головну умову закінчення війни в Україні.

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У п'ятницю, 24 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що повідомлення про нібито бажання президента Росії Володимира Путіна домовитися про мир не є правдивими. Про це пише Bild.

За словами Шольца, який коментує результати саміту ЄС, новини про те, що глава Кремля шукає шляхи для завершення війни в Україні шляхом мирних переговорів, не мають нічого спільного з реальністю.

Путін не готовий до мирних переговорів

"Ні. Це фейкові новини, які поширюються у світі правими комунікаційними мережами, але не мають нічого спільного з реальністю", — прокоментував канцлер запитання журналістів про те, чи з боку Путіна висловили бажання сісти за стіл переговорів, про які поки не повідомили громадськості.

Шольц запевнив, що не припинить зі свого боку спроби продовжувати розмову з лідером РФ, як і намагався робити раніше.

"Цілком зрозуміло те, як ця війна може завершитися, — Росія має вивести свої війська. Це стане основою можливості встановлення справедливого миру в Україні та запобігання досягненню Росією її імперських цілей", — наголосив він.

Також Шольц зазначив, що лідери держав Євросоюзу вчергове запевнили президента України Володимира Зеленського у своїй підтримці, яка триватиме стільки часу, скільки це буде потрібно.

Під час саміту було проведено обговорення питань забезпечення достатньої та безперешкодної доставки боєприпасів для України.

Від імені німецького уряду канцлер запевнив, що Німеччина запропонувала країнам-союзникам приєднуватися до контрактів, які укладаються владою з представниками промисловості й партнерами з інших країн для збільшення виробництва боєприпасів.

У вівторок, 21 березня, канцлер Німеччини повідомив, що не впевнений у швидкому закінченні війни, а також для нього очевидно, що навіть після закінчення воєнних дій ситуація нормалізується не одразу.

У понеділок, 20 березня, стало відомо, що міністрам закордонних справ ЄС вдалося домовитися про закупівлю боєприпасів для України на понад 2 млрд євро.