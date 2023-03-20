Євросоюз схвалив план постачання боєприпасів до України на 2 млрд євро, — журналіст

Рішення ЄС стосується постачання Україні артилерійських снарядів 155-мм, яке включатиме спільні закупівлі боєприпасів. Загальний обсяг плану становить 2,1 млрд євро.

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Міністрам закордонних справ ЄС вдалося домовитися стосовно закупівлі боєприпасів для України на понад 2 млрд євро. Подробиці 20 березня журналіст "Радіо Свобода" Рікардо Йозвяк повідомив у Twitter.

Основну угоду, яку мають намір повинні підписати міністри закордонних справ і міністри оборони блоку, ухвалили на тлі занепокоєння стосовно ймовірного дефіциту важливих видів боєприпасів в Україні. Це стосується також й 155-мм артилерійських снарядів. Постачання зброї до Києва за останні місяці спустошили запаси в країнах ЄС.

План передбачає постачання боєприпасів на 2,1 мільярда євро. За ініціативи голови зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, один мільярд євро має бути використаний для відшкодування країнам-членам блоку за негайне постачання боєприпасів із їхніх власних наявних запасів до України.

Ще один мільярд євро передбачалося виділити на довгострокову підтримку Києва артилерійськими снарядами, для чого країни ЄС повинні були спільно закуповувати боєприпаси, щоб знизити ціни та прискорити замовлення. Кошти повинні надійти на додаток до 3,6 мільярда євро військової допомоги, наданої ЄС.

Раніше Фокус повідомив, що у ЄС сумніваються, що зможуть швидко наростити випуск боєприпасів для ЗСУ. У Євросоюзі розглядають можливість закуповувати артилерійські снаряди у Сполучених Штатів та Південної Кореї, оскільки не впевнені, що зможуть швидко наростити випуск боєприпасів. Це допоможе українським військам швидко поновити нестачу необхідних снарядів до різних артилерійських систем.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що Україна отримає безперебійне постачання боєприпасів з ЄС. Він наголосив на готовності Берліна допустити інші країни ЄС до відповідного процесу закупівель озброєння, що ними здійснюються.