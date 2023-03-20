Евросоюз одобрил план поставки боеприпасов в Украину на 2 млрд евро, — журналист

Решение ЕС касается поставки Украине артиллерийских снарядов 155-мм, которые будут включать совместные закупки боеприпасов. Общий объем плана составляет 2,1 млрд. евро.

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Министрам иностранных дел ЕС удалось договориться о закупке боеприпасов для Украины более чем на 2 млрд евро. Подробности 20 марта журналист "Радио Свобода" Рикардо Йозвяк сообщил в Twitter.

Основное соглашение, которое намерены должны подписать министры иностранных дел и министры обороны блока, приняли на фоне беспокойства по поводу вероятного дефицита важных видов боеприпасов в Украине. Это касается также 155-мм артиллерийских снарядов. Снабжение оружия в Киев за последние месяцы опустошили запасы в странах ЕС.

План предусматривает поставку боеприпасов на 2,1 миллиарда евро. По инициативе главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, один миллиард евро должен быть использован для возмещения странам-членам блока за немедленную поставку боеприпасов из их собственных запасов в Украину.

Еще один миллиард евро предполагалось выделить в долгосрочную поддержку Киева артиллерийскими снарядами, для чего страны ЕС должны были совместно закупать боеприпасы, чтобы снизить цены и ускорить заказ. Средства должны поступить в дополнение к 3,6 млрд евро военной помощи, предоставленной ЕС.

Ранее Фокус сообщил, что у ЕС сомневаются, что смогут быстро нарастить выпуск боеприпасов для ВСУ. В Евросоюзе рассматривают возможность закупки артиллерийских снарядов у Соединенных Штатов и Южной Кореи, поскольку не уверены, что смогут быстро нарастить выпуск боеприпасов. Это поможет украинским войскам быстро восстановить нехватку необходимых снарядов для различных артиллерийских систем.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Украина получит бесперебойные поставки боеприпасов из ЕС. Он отметил готовность Берлина допустить другие страны ЕС в соответствующий процесс закупок вооруженных ими вооружений.