В ЕС сомневаются, что смогут быстро нарастить выпуск боеприпасов для ВСУ, — СМИ

Возможно, частично снаряды для Украины закупят у США и Южной Кореи.

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В Евросоюзе рассматривают возможность закупать артиллерийские снаряды у Соединенных Штатов и Южной Кореи, так как не уверены в том, что смогут быстро нарастить выпуск боеприпасов. Об этом 17 марта наисало издание Euractiv.

Так, сейчас ведутся переговоры по достижению политического соглашения о совместных закупках боеприпасов для Украины, поскольку послы ЕС стремятся устранить последние препятствия перед ожидаемым утверждением на следующей неделе. До сих пор посланникам блока не удалось достичь консенсуса по деталям плана, представленного дипломатической службой в начале марта.

Предложенный ЕС трехвекторный план направлен на финансовую поддержку государств-членов для отправки боеприпасов из имеющихся запасов в Украину, увеличение производства 155-мм боеприпасов и наращивание общих промышленных мощностей блока.

На прошлой неделе министры обороны ЕС достигли принципиального согласия об использовании 2 млрд евро из Европейского фонда мира (EPF), внебюджетного фонда ЕС, для финансирования первых двух направлений.

В то время как 27 стран ЕС, похоже, достигли соглашения о том, что 1 млрд евро будет использован для отправки снарядов из существующих, но в значительной степени истощенных запасов, остаются дискуссии о том, как использовать остальные 1 млрд. евро, пишет издание, ссылаясь на дипломатов ЕС.

В ЕС определили 15 предприятий в 11 странах-членах ЕС для производства 155-мм артиллерийских боеприпасов по стандартам НАТО и 5 производителей 152-мм боеприпасов советского образца.

Однако некоторые государства-члены хотят, чтобы им было разрешено закупать боеприпасы за пределами ЕС для Украины, если Европа не сможет быстро производить их внутри страны.

"Мы не знаем, сможет ли европейская промышленность производить продукцию в соответствии с потребностями. Если она не в состоянии сделать это быстро и в больших объемах, нам следует разрешить обратиться к третьим странам", — сказал изданию один из дипломатов ЕС.

Среди потенциальных неевропейских поставщиков могут быть Соединенные Штаты и Южная Корея.

Напомним,15 марта сообщалось, что в Евросоюзе завершают работу над сделкой на сумму 2 млрд евро для совместного пополнения сокращающихся запасов боеприпасов Украины, а также пополнения запасов европейских стран.

Ранее, 14 марта, спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что украинским воинам предстоит тяжелая борьба с российскими захватчиками этой весной и летом.