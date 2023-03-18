У ЄС сумніваються, що зможуть швидко наростити випуск боєприпасів для ЗСУ, — ЗМІ

Можливо, частково снаряди для України закуплять у США та Південній Кореї.

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У Євросоюзі розглядають можливість закуповувати артилерійські снаряди у Сполучених Штатів та Південної Кореї, оскільки не впевнені, що зможуть швидко наростити випуск боєприпасів. Про це 17 березня повідомило видання Euractiv.

Так, зараз ведуться переговори щодо досягнення політичної угоди щодо спільних закупівель боєприпасів для України, оскільки посли ЄС прагнуть усунути останні перешкоди перед очікуваним твердженням наступного тижня. Досі посланцям блоку не вдалося досягти консенсусу щодо деталей плану, представленого дипломатичною службою на початку березня.

Запропонований ЄС тривекторний план спрямований на фінансову підтримку держав-членів для відправлення боєприпасів із наявних запасів в Україну, збільшення виробництва 155-мм боєприпасів та нарощування загальних промислових потужностей блоку.

Минулого тижня міністри оборони ЄС досягли принципової згоди щодо використання 2 млрд євро з Європейського фонду миру (EPF), позабюджетного фонду ЄС, для фінансування перших двох напрямків.

У той час як 27 країн ЄС, схоже, досягли угоди про те, що 1 млрд євро буде використано для відправлення снарядів з уже наявних, але значною мірою виснажених запасів, залишаються дискусії про те, як використати решту 1 млрд євро, пише видання. посилаючись на дипломатів ЄС.

У ЄС визначили 15 підприємств в 11 країнах-членах ЄС для виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів за стандартами НАТО та 5 виробників 152-мм боєприпасів радянського зразка.

Однак, деякі держави-члени хочуть, щоб їм було дозволено закуповувати боєприпаси за межами ЄС для України, якщо Європа не зможе швидко виробляти їх усередині країни.

"Ми не знаємо, чи зможе європейська промисловість виробляти продукцію відповідно до потреб. Якщо вона не в змозі зробити це швидко й у великих обсягах, нам слід дозволити звернутися до третіх країн", — сказав один із дипломатів ЄС.

Серед потенційних неєвропейських постачальників можуть бути Сполучені Штати та Південна Корея.

Нагадаємо, 15 березня повідомлялося, що в Євросоюзі завершують роботу над угодою на суму 2 млрд євро для спільного поповнення запасів боєприпасів України, що скорочуються, а також поповнення запасів європейських країн.

Раніше, 14 березня, спікер Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив, що українські воїни мають важку боротьбу з російськими загарбниками цієї весни і влітку.