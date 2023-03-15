Снарядний голод: на Україну чекає важка боротьба навесні та влітку, — Пентагон

За словами американського генерала Пета Райдера, питання своєчасного постачання боєприпасів для потреб ЗСУ займе центральне місце в обговоренні на черговому засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн".

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Українські захисники матимуть важку боротьбу з російськими загарбниками цієї весни та влітку на тлі проблем з боєприпасами. Водночас союзники готові надати всю необхідну для успіху допомогу. Про це під час брифінгу 14 березня заявив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

Він відповів на запитання про те, наскільки серйозна проблема з нестачею боєприпасів в українських бійців і що Пентагон робить для її вирішення. За словами Райдера, військова допомога Україні перебуває в центрі уваги, тому західні партнери продовжують робити все можливе в цьому напрямі.

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб забезпечити потреби України, будь-то боєприпаси, ППО, бронетехніка. Завтрашня дискусія стане ще однією можливістю зібрати разом міжнародне співтовариство, щоб зосередитися на найнагальніших потребах України, включаючи боєприпаси. І знову ж таки, це залишатиметься в центрі нашої уваги", — відповів Райдер, маючи на увазі нове засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" 15 березня.

Представник Пентагону погодився з тим, що ЗСУ витрачає велику кількість боєприпасів, тому попереду ще буде важка боротьба, особливо навесні та влітку.

"Наша увага, знову ж таки, буде зосереджена на роботі з національними директорами з озброєнь, з українцями, щоб забезпечити їх необхідними боєприпасами й доставити їх на передову якнайшвидше", — наголосив генерал Райдер.

Раніше журналісти Bloomberg повідомили, що оборонна промисловість Європи не зможе задовольнити потреби України в артилерійських боєприпасах калібру 155 мм, якщо уряди країн не виділять достатньо коштів на збільшення виробничих потужностей. Керівництво Rheinmetall заявило, що у 2023 році компанія вироблятиме снаряди приблизно на дві третини своїх потужностей.