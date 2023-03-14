"Ми можемо дати Україні стільки снарядів, скільки потрібно, але немає замовлень ЄС", – Rheinmetall

У компанії стурбовані, що цього року Rheinmetall вироблятиме снаряди приблизно на дві третини своїх потужностей, незважаючи на неодноразові попередження українських та європейських чиновників, що кількість снарядів буде вирішальним фактором у війні.

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У концерні Rheinmetall заявили, що оборонна промисловість Європи не зможе задовольнити потреби сил оборони України в артилерійських боєприпасах калібру 155 мм, якщо уряди союзників не виділять достатньо грошей на подвоєння виробничих потужностей. Про це Bloomberg пише зі слів генерального директора концерну Арміна Паппергера.

Паппергер сказав, що цього року Rheinmetall вироблятиме снаряди приблизно на дві третини своїх потужностей, незважаючи на неодноразові попередження українських та європейських чиновників, що кількість снарядів буде вирішальним фактором у війні.

"Мені потрібні накази. Без замовлень я нічого не робитиму. У будь-якій нестачі боєприпасів винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно", — сказав генеральний директор концерну.

Зараз Rheinmetall може виробляти 450 000 снарядів на рік на заводах по всьому світу і планує збільшити до 600 000 протягом наступних двох років за рахунок додаткових потужностей на заводі в Угорщині та новому пороховому заводі в східнонімецькій землі Саксонія.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ для контрнаступу потрібно буде понад 350 000 снарядів на місяць (це більш ніж утричі перевищує кількість, яку Сили оборони використовують зараз). Він звернувся до ЄС із проханням постачати 250 000 снарядів на місяць.

Паппергер каже, що таку кількість "буде складно зробити": "Для досягнення такої швидкості необхідно подвоїти виробництво в Європі".

Концерн очікує, що уряд Саксонії затвердить плани будівництва, які вимагатимуть інвестицій 700-800 мільйонів євро протягом найближчих кількох тижнів.

"Це проєкт нацбезпеки. Ми не можемо фінансувати це самостійно. Нам потрібна держпідтримка. Я думаю, що уряд ухвалить дуже мудре рішення", – сказав Паппергер.

14 березня стало відомо, що незабаром Великобританія та Швеція оголосять про міжурядову угоду, в межах якої британська армія закупить від 6 до 8 шведських САУ Archer виробництва BAE Systems Bofors на базі нового шасі від Rheinmetall. Вони дозволять тимчасово компенсувати самохідні артилерійські установки, передані в Україну.

9 березня уряд Польщі заявив, що за допомогою німецьких партнерів сподівається вирішити питання нестачі запчастин до танків Leopard 2, поставлених в Україну. Віце-прем'єр Польщі Маріуш Блащак заявив, що уряд Німеччини вирішить цю проблему, а німецька Rheinmetall надасть необхідну документацію польському заводу збройової компанії Bumar-Labedy.

Нагадаємо, про створення ремонтного хаба у Польщі для військової техніки стало відомо у вересні минулого року. Тоді прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що це спільний проєкт, у якому беруть участь німецькі, нідерландські та українські партнери.